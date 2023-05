Talentul special deținut de Andra, dezvăluit în podcastul lui Bobonete. Nimeni nu a știut că face asta

Pe data de 13 mai a fost difuzat podcastul lui Mihai Bobonete în care a fost invitată Andra Măruță. Cântăreața a povestit, cu această ocazie, care este talentul său special, dar și cum l-a cunoscut pe Gigi Becali. Întâmplarea este cu totul hilară.

Andra Măruță este cunoscută de o întreagă țară atât pentru cariera sa muzicală de mai bine de două decenii, cât și pentru aparițiile sale televizate. Vedeta de la Pro Tv este jurată la Românii au Talent de când a început emisiunea și reușește să țină telespectatorii aproape, prin stilul său cald și plăcut de a comenta momentele scenice. Chiar dacă este faimoasă, puțini știu că artista mai are un talent, pe lângă vocea sa!

Ce talent ascuns are Andra Măruță de la Pro Tv

În podcastul colegului său de la Românii au Talent, artista a recunoscut că are puterea de a citi pe buze. Dezvăluirea sa a plecat de la povestea întâlnirii cu Gigi Becali, de pe vremea când cânta la hotelul Marriott, din Capitală.

„Eram la o petrecere la Marriott, la cazinou, nu aveam trupă, eram cu dansatoare. A venit domnul Becali. «Cine e fata asta?», am citit pe buze. Am chestia să citesc pe buze…”, a spus Andra.

Ce a pățit Andra Măruță când l-a cunoscut pe Gigi Becali

Inițial, Gigi Becali nu a recunoscut-o pe Andra, sau cel puțin asta a înțeles ea, din ce i-a putut citi pe buze. După ce a început să cânte, Latifundiarul din Pipera și-a dat seama cine este și a venit să o ia în brațe, moment în care soția lui Cătălin Măruță și-a ciobit dintele.

„Când am început să cânt «Vreau sărutarea ta» și-a dat seama cine sunt, așa că s-a ridicat, m-a ridicat în brațe și, cum cântam, m-a ridicat și m-am lovit cu microfonul de dinte! Mi-a ciobit dintele. Mi-era teamă, nu știam cât e de luat. Cântam cu buzele întredeschise. Apoi, la final, le întrebam pe fete: «Mai am dintele, mai am dintele?»”, a povestit Andra Măruță în podcastul DA BRAVO!

