Tânăra bătută într-un hotel din Iași rupe tăcerea. Ce relație avea cu agresorul, de fapt

A rupt tăcerea tânăra care a fost bătută cu sânge rece de un avocat cu 15 ani mai mare! A primit lovituri puterice într-un hotel din Iași! Ce relație avea cu cel ce a supus-o unor chinuri de neimaginat, de fapt? S-a aflat adevărul! Cei doi aveau o legătură veche, mai exact de pe vremea când ea era elevă de liceu.

Un avocat din Iași nu a mai ținut cont de nimic și a snobit în bătaie o tânără lipsită de apărare! Motivul? Ea i-a refuzat avansurile și a încercat să o violeze!

Ceea ce șochează și mai mult este faptul că tânăra era fosta iubită a avocatului! Nu este pentru prima oară când bărbatul are probleme cu legea. Ba chiar mai mult, el a fost dus la psihiatrie în trecut!

Tânăra de 34 de ani a făcut declarații dureroase în urma celor întâmplate! Victima a luptat până îl ultimul moment pentru viața ei și susține că avocatul a vrut să o ucidă!

Potrivit dezvăluirilor, bărbatul ar fi apucat-o pe tânără de păr și a lovit-o cu capul de mochetă. Victima nu știe cum a reușit să scape din mâinile lui.

„M-a luat de păr, m-a dat cu capul de mochetă… nu știu cum am scăpat și am coborât cele două etaje până la parter și am ieșit din hotel”, a mai spus tânăra.

Citește și: 30 de români s-au bătut cu săbii și cuțite în Spania. Imaginile care ne fac iar de râs în Europa

Cercetările făcute de autorități au scos la iveală faptul că tânăra se întorsesea casă din Franța și s-a întâlnit cu avocatul. După câteva discuții, bărbatul i-a propus să meargă împreună la hotelul la care era ea cazată.

„Nu am știut cine este și credeți-mă, am fost avocat în dosare penale, am văzut foarte multe fotografii ale unor fapte cu violență, dar nu am văzut atâta distrugere”, a spus o femeie.