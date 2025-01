Tânăra de la noi, criticată dur pentru că a purtat ”furou la nuntă”. Cum și-a explicat alegerea

Irina Deaconescu și Cristi Manea au făcut un pas important în viața lor de cuplu în primăvara anului 2024, alegând să-și unească destinele printr-o ceremonie religioasă urmată, câteva săptămâni mai târziu, de o nuntă spectaculoasă organizată pe plajă.

Cei doi au preferat să păstreze un aer de simplitate și intimitate în cadrul cununiei religioase, invitând doar familia, nașii și câțiva apropiați. Alegerea lor a reflectat dorința de a pune accent pe momentele trăite alături de cei dragi, mai degrabă decât pe opulență sau fast. Astfel, Irina și Cristi Manea au reușit să transforme un eveniment tradițional într-o poveste modernă despre dragoste.

Irina Deaconescu, cunoscută pentru stilul său relaxat și autentic, a optat pentru o rochie simplă, albă, care să îi asigure confortul într-o zi toridă de vară. Cu toate acestea, decizia sa a stârnit reacții diverse în mediul online, unii considerând că rochia, aparent lipsită de rafinamentul așteptat pentru un astfel de eveniment, nu era potrivită pentru o cununie religioasă.

Criticile nu au umbrit însă bucuria celor doi, care au pus pe primul loc esența evenimentului – celebrarea iubirii lor alături de cei apropiați. Alegerea unui eveniment restrâns a fost completată de decizia lor de a nu investi sume mari în ținute scumpe, preferând să se concentreze pe aspectele care să le aducă fericire lor și invitaților.

„ „Cum și-a permis să poarte furou la nuntă?” (…) Ceremonia a fost organizată pe repede înainte, atunci când ne-a anunțat preotul că ar avea liber și am această rochie în dulap, erau foarte multe grade afară și am vrut ceva în care să mă simt super bine și sub nicio formă nu aș fi dat o căruță de bani pe rochie, chiar dacă era ea de mireasă. Nu am făcut asta nici la nuntă și să nu mă înțelegeți greșit. Cred că fiecare persoană alege să facă ce își dorește (…) Eu am decis să investesc banii în distracția propriu-zisă de la nuntă, lucruri care să ne facă pe noi fericiți și pe invitații noștri”, a spus Irina Manea.