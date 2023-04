Țara din care românii nu mai știu cum să scape. S-au mutat aici pentru o viață mai bună, acum pleacă pe capete

În urmă cu câțiva ani, mulți români decideau să părăsească România și se mutau în Ungaria. Atracția principală era dată de locuințele ce se vindeau la prețuri cu mult mai mici față de cele din țara noastră. Mulți s-au lăsat atrași de aceste oferte, s-au mutat, iar acum nu știu cum să vândă mai repede și să se întoarcă în România. Care este motivul?

Mulți români au fost atrași de prețurile mici ale locuințelor din Ungaria, așa că nu au stat mult pe gânduri și s-au mutat dincolo de graniță, în estul Ungariei. Au cumpărat case cu sume cuprinse între 10.000 și 30.000 de euro, un preț mult sub cel din România. Deși, inițial, totul părea roz, mulți dintre cei care s-au mutat își doresc, acum, să se întoarcă în țară.

Keresztes Demelza, o româncă din Brașov care s-a mutat în Ungaria în urmă cu 10 ani, a explicat problemele pe care le întâmpină românii și motivele pentru care aleg să se întoarcă în România. Se pare că principalele cauze sunt: lipsa locurilor de muncă și ostilitate cu care au fost primiți și sunt tratați de către comunitate.

„În urmă cu 10 ani se făcea multă publicitate pe la televiziuni că, așa cum ați spus, casele sunt ieftine, se vând la prețuri foarte mici cu toate utilitățile. O casă de 1000 mp cu toate utilitățile o puteai cumpăra cu 10.000 de euro. Toți am fost atrași, pentru că ți-ai dorit să începi o viață nouă și în România nu îți găseai casă cu 10.000 de euro, oricât ai fi dorit.

Am luat această decizie și am plecat cu părinții mei. Am venit, totul era ok, am ales o zonă aproape de graniță, tocmai ca să fiu aproape și de România într-un fel, dar nu am luat în vedere anumite lucruri: locurile de muncă, care se găsesc foarte greu, câteodată ești privit ca român pentru că așa sunt oamenii, nu te acceptă atât de ușor pentru că ești un străin. Deși aveam părinți maghiari și vorbeam limba, când încercam să cumpăr ceva sau mergeam într-un loc, mi se atrăgea atenția: «Nu ai pus bine accentul, de fapt ai un accent secuiesc. Ești din România?»”, a declarat Keresztes Demelza, potrivit dcnews.ro.

„Acum suntem foarte puțini”

În urmă cu câțiva ani românii care se mutaseră în Ungaria erau destul de mulți, acum, însă, au mai rămas foarte puțini. Mare parte dintre ei au vândut și s-au întors în România, asta pentru că nu au putut să se integreze, pentru că se simțeau marginalizați și pentru că locurile de muncă se găseau extrem de greu.

„Unii s-au mutat sau pur și simplu nu mai sunt în viață. Acum suntem foarte puțini. Fiecare a încercat să meargă într-o zonă unde sunt români, sau să se întoarcă înapoi pentru că, zi de zi, întâlnesc români cu care vorbesc și sunt de naționalitate maghiară, au trăit în România, dar mi-au spus că și după 10 ani, și după 30, suntem priviți ca români. Pe unii îi apucă melancolia când ne aud cu accentul secuiesc și chiar ne primesc cu brațele deschise, dar sunt și unii foarte sceptici, ca și cum ai încerca să le iei locul de muncă, care este al lor pentru că s-au născut aici și tu ai venit ca străin și doar așa te-ai băgat în seamă.

Ești privit ca român, pentru că atunci când mergi undeva, se uită după locul de naștere și se aude accentul. După un anumit timp te apucă melancolia, te apucă dorul de țară și nu mai dorești să dovedești că da, sunt maghiar ca voi. Sunt un om, sunt un om european, nu contează ce fel de naționalitate ai, contează faptele, să fii bun, chiar dacă ți se spune, ești român, ești secui, ești ungur, nu contează.

Și acum sunt case foarte ieftine. Unii români încearcă să vândă, să se întoarcă. Sunt și unguri care încearcă să găsească o piață în România și să mai atragă doritori în Ungaria, dar, mai puțini vin. Partidele maghiare din România întotdeauna vorbesc frumos despre Ungaria. Da, ca turist este ok. I-aș invita să stea aici un an de zile, nu doar călătorii. Atunci ar vedea”, a mai spus Keresztes Demelza.

