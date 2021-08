Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, a trecut prin momente grele. Tatăl lui, Stere Borcea, a revenit de câteva zile din spital, iar starea lui de sănătate este, în continuare, precară. Avea să dezvăluie că a stat cu lumânarea la cap, pregătit să părăsească această lume.

Trei săptămâni a stat în spital Stere Borcea, mai mult, a avut și COVID-19. Chiar el a povestit, pentru Fanatik.ro, cum se simte și prin ce a trecut. "Nu sunt bine deloc, vă spun, nu sunt bine deloc. Am trei bypass-uri, mă dor toate și iau medicamente și de cinci ori pe zi. Acum două zile am venit acasă, am stat 21 de zile internat la un spital din Predeal, mi-au făcut tot felul de investigații", a dezvăluit tatăl fostului acționar dinamovist.

Avea să continue. ”Băiatul meu are grijă de mine, păi cum să nu, dar dacă organismul nu rezistă…Mai trece pe la mine, îmi văd și eu nepoții, că mie îmi e deja tare greu să mai ies din curte, să mă mișc pe afară”, a spus Stere Borcea.

Tatăl lui Cristi Borcea a avut COVID-19 și trece, acum, prin momente grele: ”Am stat cu lumânarea la cap!”

A fost aproape de moarte, recent, când s-a infectat cu noul coronavirus. "Acum o lună-două, am avut Covid și eu, și soția. Am fost tratat acasă, au adus aparat de oxigen, că aia îmi lipsea. Mi-a fost atât de rău încât eram sigur că mă duc, am stat cu lumânarea la cap, eram aproape gata!", a spus el.

Îl doare sufletul și pentru ce se întâmplă cu Dinamo. ”Păi mă doare inima și de la Dinamo, vă dați seama. Păi câte titluri și cupe luau ei cu Cristi și unde au ajuns acum”, a încheiat tatăl lui Cristi Borcea.

Și Cristi Borcea și fiul lui, Patrick, au avut COVID-19, dar s-au recuperat. Se întâmpla în luna decembrie. ”Sunt cât se poate de în regulă, dar cu coronavirus. Bine că nu au luat și fetele și nici Milan. Suntem pozitivi doar eu și Patrick, amândoi ne simțim bine deocamdată și stăm izolați acasă”, anunța atunci Borcea.