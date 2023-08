Tatăl lui Sebi, dezvăluiri cutremurătoare după înmormântare. A găsit o camera în borseta fiului său, care a surprins tragedia din stațiunea 2 Mai

După ce și-a îngropat fiul, Valentin Olariu vine cu o nouă dezvăluire cutremurătoare. Tatăl lui Sebi, tânărul de 21 de ani care și-a găsit sfârșitul în stațiunea 2 Mai, după accidentul provocat de Vlad Pascu, avea o cameră GoPro la el. Părintele a găsit-o și a ascultat totul.

Tragedia din stațiunea 2 Mai a destrămat două familii. Sebi și Roberta, de 21 și 20 de ani, au murit pe loc din cauza unui tânăr care s-a suit drogat la volan. Părinții, sfâșiați de durere, i-au condus pe ultimul drum. În loc să le cumpere mașini și case, să le facă un drum în viață, le-au luat locuri de veci.

Ce a auzit tatăl lui Sebi pe înregistrare

În momentul în care Vlad Pascu a intrat cu mașina în vehiculul în care se aflau tinerii, camera lui Sebi a pornit. Tatăl său a putut să audă tot. De la sunetul impactului la strigătele de ajutor, părintele a ascultat ultimele clipe de viață ale fiului său.

„Sebi avea în ziua accidentului o cameră GoPro la el. O avea în borseta pe care o avea la brâu şi camera accea, exact în momentul impactului, a pornit. Am exact momentul când l-a lovit, fără imagini, doar sunet. Nu puteţi să vă daţi seama cât am putut să stau să o ascult. Exact a pornit camera când mi-a lovit băiatul. Se aude scârţâitul de roţi, se aude când îi loveşte pe ceilalţi copii, se aud gemetele copiilor care chemau ajutor.

Se aud maşinile când trec pe lângă ei, se aude când vin martorii şi îi găsesc. Se aude o fată care zbiară şi spune că este un băiat rupt de la jumate, se aude când se sună la Poliţie, se aude tot. Se aude momentul când vine Poliţia, când vine salvarea, când îi ia, cum sunt îngroziţi.

Se aude şi momentul când îi pune folia pe el, se aude tot. 37 de minute este toată înregistrarea, cred că s-a terminat bateria apoi. Se aude exact lovitura!”, a declarat Valentin Olariu.

Cum a descoperit camera

Se pare că polițiștii nu au luat camera pe care Sebi o avea în borsetă. După înmormântare, părintele și-a făcut curajul de a căuta prin lucrurile copilului său. Astfel, a găsit dispozitivul, a ascultat înregistrare și a văzut filmări cu ultimele locuri în care s-a distrat sSebi.

„Poliţia nu mi-a cerut niciun buletin când m-am dus să iau hainele copilului meu, ei nici măcar nu au verificat borseta. Ei trebuiau să facă cercetarea la faţa locul să vadă exact ce aveau copiii. Mi-au dat hainele copilului cu sânge pe ele, în nişte plicuri.

După pomană, am urcat, parcă m-a îndemnat cineva. Am plâns şi eram cu privirea în gol şi, parcă, am avut o chestie: am zis bagă camera. Era descărcată. I-am dat drumul şi am văzut nişte filmări de-ale lor când se jucau, când erau în apă şi am văzut două filmări de câte 35 de minute.

Una cred că pornise în discotecă pentru că se aude numai muzică, când dansau”, spune tatăl.

