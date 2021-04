Tăticul călăreț a spus tot! Sergiu lămurește situația. De ce și-a vândut casa cumpărată de Cătălin Moroșanu. „El mi-a spus să mă mut”

Recent, Sergiu, tăticul călăreț a intrat în atenția tuturor după ce s-a aflat că acesta a vândut casa pe care Cătălin Moroșanu l-a ajutat să o cumpere. După ce a fost acuzat și judecat, Sergiu a dat replica și a făcut lumină în acest caz.

Potrivit spuselor acestuia, a vândut casa pentru că nu se mai putea descurca acolo și a primit pe ea aceeași sumă de bani ca la achiziție. Cu banii astfel obținuți și-a cumpărat o casă mai mică și și-a ajutat frații. Mai mult, Sergiu a mai declarat că în prezent muncește și se ocupă de familia lui.

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial.

Mi-am luat casa prin zona Cicoarei, am condiții bune, am baie, două dormitoare, hol, bucătărie. Încă nu este apă trasă acolo, trebuie trasă. Nu m-a obligat nimeni să vând casa, am primit toți banii corect. Pentru casa cealaltă am făcut un contract de închiriere pe 5 ani, iar, după perioada aceasta, el devine proprietar”, a declarat Sergiu Ciobotariu, potrivit biz.ro

„El mi-a spus să mă mut”

Sergiu susține că viața lui într-adevăr s-a schimbat, doar că nu a fost pregătit pentru o schimbare așa mare. Mai mult, întrebat dacă mai ține legătura cu Moroșanu, acesta a spus că nu, dar a menționat că până și sportivul l-a sfătuit să se mute în cazul în care nu o să se descurce.

„Cu Cătălin (Moroșanu) am vorbit doar atunci când am vândut casa. El mi-a spus că dacă nu mă pot descurca acolo, să mă mut”, a mai spus Sergiu.

Acum, tăticul călărețe încearcă să se pună pe drumul cel bun, are grijă de familie și vrea să își rezolve problemele cu legea.

„Soția și copiii sunt bine. Băiețelul a făcut deja un an. Soția e acasă, stă cu copiii… M-a prins Poliția de două ori la volan fără permis, nu aveam cu ce să mă deplasez, era foarte greu.

Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan”, a mai spus tăticul călăreț, potrivit biz.ro.