„Tăticul” lui Cheloo s-a transformat într-un adevărat Don Juan. Fondatorul trupei Paraziții a ajuns la 40 de ani și are o pasiune neobișnuită: „Acum valorează vreo 7 milioane de euro”

CANCAN.RO a aflat cine este proprietarul bijuteriei care s-a ridicat în buricul capitalei, în locul unei clădiri dărăpănate, ce ajunsese o ruină, construită în anul 1885. Acesta este nimeni altul decât Alexandru Francu, co-fondatorul trupei Paraziții, alături de Cheloo. Bărbatul a renunțat de ani buni la muzică, pentru a se dedica afacerilor. În prezent, el se pregătește să inaugureze un hotel în care a investit peste două milioane de euro.

Printre multe ruine de pe bulevardul Elisabeta, din buricul capitalei, o clădire se ridică semeață, în contrast cu vecinele din zonă. Și acolo, în urmă cu doar câțiva ani, era tot un imobil dărăpănat, ca multe altele, care reprezenta un adevărat pericol pentru trecători.

Surpriza mare vine însă de la numele proprietarului care s-a încumetat să investească o sumă considerabilă, peste două milioane de euro, pentru a restaura acea casă ce stătea să cadă. Acesta este nimeni altul decât Alexandru Francu, co-fondatorul trupei Paraziții, alături de Cheloo. Bărbatul a renunțat de ani buni la muzică, pentru a se ocupa de afaceri.

A investit peste 2.000.000 euro într-un hotel

„După trei ani de chin, am reușit să salvez un monument istoric, un imobil în prag de colaps, dărăpănat din centrul capitalei, pe Regina Elisabeta, ce datează din 1885. Am restaurant acea clădire. Am transformat-o într-o adevărată bijuterie arhitecturală. Iar în prezent se numără printre cele mai frumoase din centrul capitalei. Bucureștiul are nevoie de investitori. Sunt clădiri care stau să se prăbușească. Am avut în spate o echipă de superprofesioniști. Hotelul îl voi inaugura în câteva luni. A ieșit top, așa cum îmi doream. Camerele sunt mari, de peste 50 de metri, cu tot ce le trebuie”, a declarat Alexandru Francu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și-a pus în joc toate resursele

Cum fostul artist, care în trecut a deținut și un alt hotel, a depășit cu mult bugetul preconizat, dat fiind faptul că prețurile la materialele de construcții au cunoscut o adevărată explozie, acesta și-a riscat toată averea, pentru a-și vedea visul cu ochii.

„Investiția e una majoră, de peste două milioane de euro. Am depășit bugetul preconizat. Cum în ultimii ani s-au dublat prețurile, a trebuit să-mi vând din proprietăți, ca să pot finaliza lucrările. În prezent, clădirea valorează acum peste 7 milioane de euro”, ne-a mai spus acesta.

Vrea să deschidă și o galerie de artă

În același timp, pasionat de frumos, Francu este și dealer în domeniul artei. Acesta colecționează adevărate obiecte de artă, foarte vechi, iar pe multe le restaurează.

„Sunt pasionat de tot ceea ce înseamnă artă, în adevăratul sens al cuvântului. Îmi place arta fie ea clasică sau contemporană. Pur și simpu o iubesc! Următorul proiect pe care-l am în plan este să ridic, în zonă, și o galerie de artă”, a completat Alexandru Francu.

