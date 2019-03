Șase ani au trecut de când Dumitru Sechelariu, fostul primar de Bacău și un nume greu în fotbalul românesc, a trecut la cele sfinte! Mulți l-au hulit, mulți l-au iubit! Galeria FCM-ului, echipă care a cunoscut notorietatea în Liga 1 cu el patron, nu-l poate uita! Astfel, nostalgici ai acelor vremuri când Bacăul făcea meciuri memorabile pe stadionul Municipal, fanii se strâng la mormântul lui Seche, pentru a se reculege. S-a întâmplat și zilele trecute, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a fost acolo și vă prezintă imagini în premieră.

Bacăul fotbalistic era în agonie! Se întâmpla imediat după Revoluție… Dumitru Sechelariu, om de afaceri aflat pe o pantă ascendentă, a preluat echipa, în 1992. Iar de atunci a început, cu adevărat, războiul cu granzii, visuri de Champions League, dezamăgiri. Că s-a numit FC Bacău, AS Bacău, Selena Bacău sau FCM Bacău, echipa a avut mereu pe ea amprenta celui care avea să devină primar în urbea lui Bacovia. (CITEȘTE ȘI: VIITORUL GINERE AL LUI GIGI BECALI RISCĂ 2 ANI DE ÎNCHISOARE! CE A FĂCUT DUPĂ CE S-A CUPLAT CU DANIELA CRUDU)

Și-a propus multe, dar a reușit puține… Spre final, a pierdut mai întâi Primăria, apoi, echipa, apoi afacerile au început să scârțâie… Dumitru Sechelariu a pierdut și ce avea mai de preț, viața. În urmă cu șase ani! A murit într-un spital din Viena, unde fusese internat la cererea familiei.

(CITEȘTE ȘI: DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ ÎN DOSARUL MOȘTENITORULUI UNUIA DINTRE CEI MAI BOGAȚI PATRONI DIN FOTBAL)

Dumitru Sechelariu nu a fost însă uitat! Membrii galeriei ”Taurii furioși” își amintesc cu plăcere de vremurile în care se bucurau sau plângeau alături de Seche, după meciurile Bacăului. De aceea, mormântul impresionant, din marmură neagră, al fostului edil este vizitat des.

Săptămâna trecută, câțiva suporteri s-au strâns la Cimitirul Central din Bacău și s-au rugat pentru cel dispărut la doar 54 de ani. Au aprins fumigene, ca în vremurile în care Cursaru dădea goluri de CNN în poarta celebrului Bogdan Lobonț. Robert Olandezu’, liderul galeriei, a aprins o lumânare și și-a făcut cruce, rostind câteva cuvinte. După câteva zeci de minute, fanii s-au retras la o vorbă, firește, despre trecut, dar și despre planurile de reînviere a fotbalului băcăuan.

Mormântul lui Sechelariu, curățat zilnic de praf

Mormântul fostului primar și patron al echipei de fotbal FC Bacău arată impecabil. Marmura neagră lucește permanent! Familia se ocupă cu sfințenie de felul în care se prezintă locul de veci al lui Sechelariu. Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că, în acest sens, o femeie este plătită lunar pentru ca, în fiecare zi, să curețe de praf mormântul lui Dumitru Sechelariu.

Proiectul galeriei lui Sechelariu s-a năruit

Liderul galeriei a dezvăluit că suporterii, ajutați de oameni de afaceri, cu funcții publice, foști jucători, au încercat să readucă FCM Bacău în elită, pas cu pas, având un proiect și multă încredere…. Doar că totul a eșuat!

(VEZI AICI: DUMITRU SECHELARIU, ÎNMORMÂNTAT LA BACĂU! SLUJBA, OFICIATĂ DE 30 DE PREOŢI! GIGI BECALI: „N-AVEAM CUM SĂ NU-L IERT”)

”Am vrut să reînviem fotbalul băcăuan. Am zis că doar uniți putem reuși ca Bacăul să redevină ce a fost. Am avut un grup de jucători, cu valoare și caracter, care asigurau prima parte a unui proiect ce se dorea să se finalizeze cu promovarea în Liga 1. Am avut lângă noi oameni de afaceri, Primăria și mulți suporteri care sperau ca visul să se împlinească. Din păcate, dimineața a venit mult prea repede. Această mișcare a scos la iveală dedesubturi care n-au nimic cu dorința de a face ceva. Numai de unitate nu a fost vorba. Poate că ceea ce voiam noi nu era realizabil! Poate că drumul pe care am plecat nu era unul foarte bun!

Poate că nu eram oamenii potriviți să facem asta! La toate acestea, noi am avut deschidere. Am dorit să primim lângă noi orice idee, orice sfat, orice ajutor constructiv. Am fost deschiși la orice. Din păcate, lupta s-a dat în subteran, acolo unde nu suntem stăpâni. La sinceritate s-a răspuns cu minciună, cu falsitate. Timpul a trecut și s-a ajuns într-un moment peste care e greu să treci, chiar imposibil. Am vrut, am pornit, am făcut un pas! Primul, dar care s-a dovedit a fi și cel mai greu. Știam acest lucru, dar ne așteptam ca greutățile să apară din cu totul altă parte, nu de la oameni. Rămâne doar această tentativă de a resuscita fotbalul băcăuan. Nu s-a vrut, așa că ne întoarcem în mocirlă! Adică la ultimul nivel posibil!”, a dezvăluit Robert Olandezu’, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)