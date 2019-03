Viitorul ginere al lui Gigi Becali are grave probleme penale. ”Prințișorul Dobroeștiului” riscă 3 ani de închisoare! Motivul…

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, v-a dezvăluit AICI cine este și cu ce se ocupă viitorul ginere a lui Gigi Becali. De data aceasta, noutatea ar fi că una dintre cele două afaceri nu prea profitabile pe care le deține îl poate trimite după gratii! Și asta pentru că, recent, a fost acuzat de o infracțiune care se pedepsește cu trei ani de închisoare! (Citește și: GIGI BECALI ȘI-A DESCHIS SPITAL PRIVAT)

Tânărul Mihai Theodor Mincu, supranumit ”Prințișorul Dobroeștiului” , cunoscut pentru relațiile lui pasagere cu frumoase domnișoare de oraș, printre care și Daniela Crudu, se pregătește să intre într-una dintre cele mai puternice familii din România. Ultima lui cucerire a fost chiar una dintre fetele lui Gigi Becali, iar lucrurile între ei au evoluat foarte rapid și serios, culminând cu o frumoasă cerere în căsătorie.

Nunta va avea loc în toamnă și, cum este de așteptat, cu siguranță va fi evenimentul anului 2019! Mihai Mincu i-a fost pe plac și milionarului, care l-a acceptat fără prea multe întrebări, dorind în primul rând să-i cunoască părinții.

Gigi Becali: „Sunt în bucurie de o săptămână”

„Sunt și ei oameni avuți. E o familie curată, frumoasă și asta mă bucură și mai mult. Sunt în bucurie de o săptămână. Trăiesc bucuria asta de când i-am cunoscut familia. Bine, ei i-a dat inelul mai de mult. Ei au primit binecuvântarea și de la un episcop”, a declarat recent Gigi Becali. Cât despre ginere, faptul că este înalt… pare să conteze destul de mult pentru latifundiar.

”Are peste 1,85 metri, așa cum îmi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevărat că în octombrie o să facem nunta. În București o facem. Mai multe nu vreau să spun, că nu vor ei și vreau să le fac pe plac. Eu i-am zis: «Tată, faci ce vrei, nu mă mai interesează ce faci. Cât ai stat la mine în casă ai fost cu mine, ai făcut ce ai vrut». Dar am încredere că va face numai bine”, a mai completat Becali.

Legea este lege

Ginerele celebrului milionar este un mic afacerist, însă fără prea multe reușite răsunătoare în domeniu, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA v-a dezvăluit AICI detalii. Se pare, totuși, că nu asta ar fi cea mai mare problemă a lui, datoriile, ci infracțiunea de care a fost acuzat, și care îl poate costa libertatea!

Mihai Theodor Mincu, care comercializează inclusiv parfumuri și cosmetice, a fost dat în judecată de branduri celebre la nivel internațional, pentru contrafacere de mărfuri. Practic, el este acuzat că a pus în circulaţie produse care purtau mărci identice sau similare cu aceste mărci deja existente, aducând prejudicii titularilor mărcii înregistrate. Iar legea nu iartă: ”Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:

a) contrafacerea unei mărci;

b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”.

