Tavi Clonda este un artist de excepție, un tată de calibru și un soț îndrăgostit de propria parteneră după primii 10 ani de căsătorie.

Tavi Clonda i-a comandat Gabrielei Cristea, de Dragobete, o bijuterie pe care și-a dorit-o foarte mult: „M-a cam înțepat inima, iubire!”

CANCAN EXCLUSIV: Tavi Clonda și soția sunt tipul de oameni care au stabilit Valentine’s Day sau celebrați Dragobetele?

Tavi Clonda: Printre multele lucruri pe care le-am învățat de la mama a fost și acesta. Orice ocazie, de sărbătoare, să sărbătorim. Nu treci peste, fără un cadou, o atenție sau ceva. Putea să fie și chinezesc Valentine’s Day, dacă e la mai multă lume, dacă vecinul face grătar, fac și eu. Am sărbătorit Valentine’s Day, în ziua respectivă am dus niște flori fetelor. Așa sărbătorim noi iubirea, iar pe Gabriela am dus-o un weekend la munte. De Dragobete, iarăși sărbătoresc, am comandat un cadou pe care și-l dorește. Trebuia să vină de Valentine’s Day, dar o să i-l fac de Dragobete. Apropo, Diana, sper că vine. Ea nu prea are bijuterii, mai ales din astea scumpe, pentru că la televiziune e butaforie multă, se schimbă, are câteva și bune. De mai mult timp își dorește acest cadou, acum am pus și eu ceva deoparte, pentru că așa trebuie.

CANCAN EXCLUSIV: Deci e consistentă treaba…

Tavi Clonda: E cam consistentă, m-a cam înțepat inima, iubire, cu tot cu discounturile mari, de la Diana, tot mă doare.

CANCAN EXCLUSIV: Colier, inel, ce e ?

Tavi Clonda: Nu pot să-ți spun, dar pe acolo.

CANCAN EXCLUSIV: Peste 10.000 de euro?

Tavi Clonda: Nu, dar nu mă mai întreba, că nici nu mai vreau să mă uit la factura aia, că am dat doar avansul. Când vine, acum, trebuie să dau și restul!

Artistul povestește cum a ajuns la „Te vreau lângă mine”, după ratarea de la „Vocea României”: „Cine știe ce făcea nevastă-mea cu alt solist?!”

CANCAN EXCLUSIV: Crezi că ați fost meniți unul pentru celălalt, adică toate experiențele tale și ale doamnei, din trecut, au fost făcute pentru ca voi să ajungeți la acest deznodământ?

Tavi Clonda: Da, am clar motive să cred chestia asta, în afară de cei doi copii. Înainte de contractul cu Kanal D și „Te vreau lângă mine”, unde am cunoscut-o pe soție, în 2013, vara. Nu mai aveam contracte, mă sună cineva «hai la Vocea României», nu mi-e rușine să spun asta, poate să îmi dea cu hate oricine, știu cine sunt și ce pot. Mi se părea că nu mai sunt chiar puștan, am fost artist la MediaPro Music, am avut un album întreg la ei, mi se părea că o iau înapoi, nu prea mi-a plăcut ideea.

Până la urmă accept, mă duc la Vocea României. M-am dus la Brașov, am trecut de nu știu ce probă, am ales o piesă, o luase un prieten de-ai mei, cu două numere mai în față. Am ales altă piesă, am trecut probele, urma prima televizare, cu „blindurile”. Era vară, cald, stăteam la etajul 10, într-o garsonieră. Mă prinde o răceală, cum n-am avut în viața mea. M-am operat de polipi și de amigdale la șase ani, de atunci poți să treci cu excavatorul peste corzile mele vocale, n-am treabă.

Atunci nu puteam să vorbesc, era rău. Ceilalți erau deja la repetiții cu Mona Segall, ca să iasă frumos momentul. Îmi trece cât de cât vocea, mă duc la o repetiție, nu forțam. Mă simțeam mai bine, dar eram praf cu gâtul. Mă duc acolo, mă duc la toaletă, era basistul Loredanei Groza. Cu Loredana mă cunoșteam, aveam numărul de telefon, mă rog, ea era în juriu. Vine basistul la toaletă, mă întreabă ce fac, îi zic că am venit la Vocea României. «Zi-mi ce piesă ai, să-i spun Loredanei să se întoarcă sau măcar să te asculte, să știe că ești tu, să fie frumos».

Nu i-am zis, e serioasă treaba, nu știu câți ar fi procedat așa în locul meu. Mă duc acolo, nu se întoarce niciun scaun, «mamă, sunt așa de prost?!». M-am uitat pe înregistrare, să mor, n-am cântat prost, dar n-am transmis. Au fost alții mai slabi care au trecut, dar nu asta e important. Lipsea ceva, n-am cântat fals, piesa era liniară, nu s-a legat nimic. Toate s-au legat a doua zi, m-au sunat să ne întâlnim pentru contractul de la Kanal D. Toate s-au întâmplat ca să nu mă duc la Vocea. De fapt, era altceva pregătit. La Vocea României am fost difuzat de ziua Gabrielei, eram la restaurant, pe 26 octombrie. Dacă treceam mai departe, la revedere Kanal D, rămânea contractul cu Pro TV. Dacă se întorcea vreo Loredana, vreo ceva, eram la Vocea României, nu știu dacă se mai lipea. Luau alt band la Kanal D, cine știe ce făcea nevastă-mea cu alt solist?!

