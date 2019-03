Te ia cu amețeli! Câți bani a putut să plătească Bianca Drăgușanu pentru o pereche de papuci

Bianca Drăgușanu îmbină utilul cu plăcutul în vacanța în care este la mii de kilometri distanță de România. Astfel că nu doar că este atentă și îl sprijină pe iubitul ei, Alex Bodi, în afacerile pe care acesta le are în Hong Kong, dar profită ca să își înnoiască garderoba și colecția de încălțăminte. Ea s-a îndrăgostit pe loc de o pereche de papuci de firmă și s-a decis să-i ia, mai ales că aveau numărul său… 41 – acest lucru reprezintă de multe ori o problemă atunci când își dorește să își cumpere noi încălțări.

Bianca Drăgușanu a plătit 7.900 de dolari pentru o pereche de papuci de la Chanel

Aflată de câteva zile în metropola Hong Kong, Bianca Drăgușanu se relaxează în locuri exclusiviste și sesiuni intense de shopping. Într-unul dintre clipurile făcute publice pe Instagram Stories, blonda sexy a dezvăluit câți bani a plătit pentru o pereche de papuci de la Chanel, numărul 41, atât cât poartă ea. După cum se poate vedea în video-urile postate pe celebra rețea de socializare, prețul plătit pentru saboții de firmă este de 7.900 de dolari. Dar… judecând după faptul că pe imagini, vedeta a pus emoticonul care semnifică o rugăciune, putem spune că dorința i s-a îndeplinit; respectiv aceea de a găsi acest model cu numărul 41, așa că nu s-a mai uitat la bani.

Întrebată de o fană de unde are atâția bani, Bianca Drăgușanu a răspuns: “De 16 ani locuiesc în București și, în afară de proiectele TV la care am participat, am propria afacere cu rochii de seară și de mireasă (peste 7 ani). Furnizez rochii în peste 14 magazine în Europa, dar și și Dubai – Lafayette Gallery. Alcala de Henares, Londra, Florența, Berlin etc”.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectroului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, ei au divorţat.