Țeapă prin Booking, în Costinești. Ce a pățit o turistă, care plătise deja cazarea, când a crezut că a ajuns la destinație

La începutul lunii august, o turistă și-a dorit să meargă în Costinești pentru a prinde un festival rock. ce are loc în zonă. Femeia a rezervat, a achitat, dar s-a trezit fără cazare. Enervată de situație, ea și-a spus povestea pe rețelele de socializare.

Încă un caz de „țeapă la Marea Neagră” a ieșit la iveală pe grupurile de Facebook. Elena susține că rezervase o cameră la un hotel, dar când a sunat pentru a anunța că a ajuns, a aflat că locația nu există. Spre norocul său, a avut cum să rezolve rapid problema cu cei de la Booking și a primit altă cazare.

„Aveți grijă la cazarea care nu există în Costinești! Ṭepari! Am rezervat ieri pe Booking o cameră pentru festivalul rock, dar când am sunat să anunțăm că venim, la numărul de telefon răspundea un tip care ne-a spus că nu are nicio cazare și că este sunat de o săptămână de turişti care aveau rezervare acolo! La adresa respectivă este doar o grădiniță ! Noi am rezolvat totul cu Booking, care ne-au oferit o altă cazare!”, a spus Dori Elena pe un grup de Facebook.

Nu doar în Costinești îți iei țeapă prin Booking, ci și în Râșnov

La postarea făcută de turistă și-au spus și alții părerile. Un bărbat a povestit că a pățit exact la fel în Râșnov, cu o pensiune. A reușit să își vadă banii înapoi, după ce i-a contactat pe cei de la Booking. Ulterior, locația care nici măcar nu exista a fost ștearsă de pe platformă.

„Am pățit-o cu o pensiune în Râșnov. Am făcut rezervare, după care am cautat pe maps și nu exista. Le am scris (celor de la pensiune) şi nu am primit răspuns. Am făcut email către Booking, am recuperat banii şi a doua zi nu mai exista pe site. Așa că mai există și așa ceva”, a spus bărbatul.

În acest context, o altă femeie a spus cum se ajunge la astfel de situații. Se pare că cei de la Booking pot fi păcăliți, de multe ori, de proprietari, dat fiind faptul că procesul de verificare durează mult și poate fi fentat.

„Aşa este, Booking verifică proprietăţile prin diferite metode, altfel nu te postează la ei pe platformă. Fie trimite un cod la adresa declarată, dar procesul durează mai bine de o lună, fie dacă vrei să urci mai repede pe platforma lor, le faci un video în care să se vadă exteriorul și apoi interiorul unităţii, fie alte metode (erau mai multe, nu le mai ţin minte pe toate)”, a spus ea.

