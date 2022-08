„Țeapă” de 142 de lei la Costinești! Cum a fost păcălită o turistă că Minodora va cânta într-un restaurant, sâmbătă, pe 13 august, la ora 21:00

O turistă din Costinești a mers special la un restaurant ca să o asculte pe Minodora cântând, dar localul i-a dat „țeapă”. Revoltată, românca a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în locul în care a mers pentru concert.

„Țeparii” de pe litoral sunt nelipsiți și anul acesta, iar turiștii de la Marea Neagră care își spun poveștile sunt cea mai bună dovadă. În această situație este și o doamnă care a vrut să meargă la un local doar pentru a o asculta pe Minodora cântând.

După cum scria pe afișul din fața restaurantului, concertul urma să aibă loc pe data de 13 august, la ora 21. Alături de un grup de prieteni, s-a prezentat la ora și ziua respectivă, dar mare i-a fost surpriză. (CITEȘTE ȘI: În Carrrefour, prețurile cresc de la raft până la casa de marcat! Ce „țeapă” a luat un clujean care a vrut să cumpere o cutie de lapte cu 4.39 lei)

Ce a pățit, de fapt, turista din Costinești. Cum și-a luat „țeapă” de la restaurant

Turista a ajuns la data și ora stabilită și s-a așezat la o masă. Personalul localului a anunțat-o pe ea și prietenii săi că nu au voie să rămână, dacă nu consumă. După ce au comandat două profiteroluri, aripioare în sos picant și focaccia cu usturoi și oregano, s-au trezit cu o notă de plată de 142 de lei! Bonus: Nici bon fiscal nu au primit. Ospătarul le-a adus doar POS-ul și le-a bătut suma. Asta nu este tot! Nici Minodora nu a cântat, ci o formație de lăutari, urmată de Cristi Dules.

„Așadar până la urmă, Minodora nu a mai venit și eu când am ieșit după țigări, am văzut ca pe tabla de la intrare era și ștearsă poza ei cu data de ieri.

Total, menționez ca am rămas foarte dezamăgiți și am cerut nota de plata…am spus că voi achita cu cardul consumația, ospătarul a venit doar cu POS-ul și mi-a spus să plătesc suma de 142 de lei, însă a venit fără nota de plată… L-am întrebat unde e nota și mi-a spus sa mă duc cu el dacă vreau și sa verific ce am consumat…”, a dezvăluit turista pe un grup pe Facebook.

Așadar, doamna a rămas și cu banii dați, și fără cântare de la Minodora. (CITEȘTE ȘI: ”M-a ars de dinți!” Paguba: 22.000 €! Ex-nora antrenorului naționalei de fotbal, un nou scandal după țeapa de lenjerie intimă)