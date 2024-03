Țeapa uluitoare pe care Romeo Fantastik i-a dat-o lui Shaggy, după ce l-a ”tradus” cu celebra Carolina: ”Alo, boss, ne dă un milion pe lună, acceptăm?”

Romeo Fantastik a făcut senzație la CANCAN EXCLUSIV! Artistul dezvăluie cine este Carolina care l-a inspirat să scrie legendarul HIT. Succesul românului nu a trecut neobservat și a fost “sancționat” de Shaggy, care l-a dat în judecată că i-ar fi copiat piesa. Procesul a fost câștigat de cântărețul de peste hotare, însă partea amuzantă abia acum vine. Când a trebuit să plătească „daunele”, Romeo Cobzaru a fost de acord să-i plece din cont un milion. Avocatul lui Shaggy se referea, evident, la un milion de dolari, timp în care tabăra românească s-a ținut de cuvânt, doar că s-a greșit intenționat moneda, fiind adaptată la banii autohtoni.

Că tot veni vorba despre sume astronomice, compozitorul piesei „Carolina” dezvăluie că în doar un an de activitate intensă, cu patru cântări pe zi, a reușit să umple un șifonier de bani. Astfel, s-ar fi acumulat peste un milion de dolari în custodia lui Romeo Fantastik. Interesant este de aflat și cum au fost cheltuite încasările!

( NU RATA: ROMEO FANTASTIK FACE DEZVĂLUIRI DE POVESTIT NEPOȚILOR! CV-UL AMOROS, COPII NELEGITIMI… ”TOATE AU RĂMAS GRAVIDE!” + ÎNȘELAT CU CEL MAI BUN PRIETEN )

Shaggy l-a dat în judecată pe Romeo Fantastik și a câștigat procesul împotriva artistului român: „Avocatul a fost mare prost la faza aia!”

CANCAN EXCLUSIV: Care a fost prima piesă semnată cu numele Romeo Fantastik?

Romeo Fantastik: Prima piesă semnată cu Fantastik a fost albumul cu Carolina.

CANCAN EXCLUSIV: Are vreo rezonanță numele Carolina?

Romeo Fantastik: Pe timpuri văzusem un film, era o tipă acolo, o neagră din asta, o chema Caro. Dar să fiu și sincer, am auzit și melodia lui Shaggy, cu Carolina. M-a dat Shaggy în judecată, că i-am furat melodia, prin 2001 sau 2002. Dar n-avea nicio treabă melodia lui cu melodia mea. A și câștigat procesul. Le zice instanța «o să primiți despăgubiri, pe salariu», cum era salariul în curs, în anii ăia. Avocatul întreabă «cam cât?!». Era un milion pe lună, dar avocatul a fost mare prost la faza aia, nu a specificat moneda, îl sună pe Shaggy «alo, boss, ne dă un milion pe lună, acceptăm?». Shaggy zice «accept, boss!». Buf, acceptă. Și când au venit primii bani, îți dai seama ce l-a alergat pe ăla prin casă?!

CANCAN EXCLUSIV: În total câți bani ai dat?

Romeo Fantastik: Nu am dat niciun ban, îmi oprea din UCMR. Apropo, m-am dus la UCMR, să vezi jale acolo. Eu vorbesc frumos cu domnul Moculescu, chiar dacă el este un mâr mâr. «Ce caută cioara asta aici? Am ajuns să vină și ăsta compozitor?». L-am lăsat, l-am lăsat, zic «auzi, băi, martalogule, lua-ți-aș salcia în giumbalau, după ce că ai furat-o de la italieni, îmi spui mie ce caut eu aici?!». L-am făcut de comandă, cu ou și cu oțet. Așa frumos, fără să ridic vocea, dulce, pe minor am vorbit cu el. Fiecare are dreptul să-și încerce talentul. Nu că am fost eu primul țigan înscris la UCMR, dar din familia mea am fost primul.

( CITEȘTE ȘI: ROMEO FANTASTIK, STUDENT LA O FACULTATE PRESTIGIOASĂ ÎN ANGLIA! CÂNTĂREȚUL PREGĂTEȘTE SURPRIZE COLOSALE: „O SĂ BUBUI!” )

Romeo Fantastik relatează povestea piesei „Carolina”, ce a rămas în „folclorul” românesc: „Am scris 24 de cartoane de mici!”

CANCAN EXCLUSIV: De ce ai stat pe Carolina 1000 de zile, având în vedere că ai scris versurile în cateva minute, pe niște cartoane de mici, la piață?

Romeo Fantastik: Au fost vreo 24 de cartoane. Hai să-ți explic cum. Gândindu-te la atâtea variabile potențiale, strofe, nu acceptasem niciuna. Nu știu dacă lovește pe foarte mulți oameni inspirația, dar în momentul ăla m-a prins inspirația și mi le-a pus în memorie. Și atunci am rugat-o pe aia, «dă-mi și mie un carton de mici». Știi cum le scriam?! Am scris 24 de cartoane de mici, atâtea au fost. Și am vrut să țin cartoanele alea, erau o avere acum.

CANCAN EXCLUSIV: Cum ai plecat cu 24 de cartoane acasă?



Romeo Fantastik: Cu ele la piept și eram foarte fericit. M-am dus la fratele meu, pe timpul ăla avea un fel de bar. Aveam un acordeon și am pus-o pe linie melodică. Deja memorasem foarte mult din ce scrisesem acolo. Lumea din bar bătea de picior, ținea măsura. Asta a fost în primele patru versuri, dar când am început s-o orchestrez cum trebuie și am mers pe balansul ăla, au început să se ridice de acolo, de unde erau, și au început să joace ca nebunii. Ziceai că are ceva blestem melodia aia în ea.

( VEZI ȘI: ROMEO FANTASTIK, APARIȚIE AUTENTICĂ LA PETRECEREA LUI FLORIN SALAM ȘI A ROXANEI DOBRE. A PREGĂTIT DAR DE NUNTĂ: ”FĂRĂ NUMĂR!” )

Peste 1.000.000 $ încasați de Romeo Cobzaru. Pe ce a cheltuit cantautorul banii?!

CANCAN EXCLUSIV: Consideri că ți-ai administrat bine finanțele de-a lungul vieții?

Romeo Fantastik: Cum să administrez banii, când eu i-am cheltuit pe toți?! Cine stă în Occident, nu eu? Crezi că acolo e viața ieftină?!

CANCAN EXCLUSIV: Dar ce ai făcut cu ei, concret, i-ai jucat?

Romeo Fantastik: I-am și jucat.

CANCAN EXCLUSIV: Ai pierdut?

Romeo Fantastik: Maxim. Nu mai joc acum foarte mult, pentru că nu mai vreau, prefer să am niște bani în buzunar sau pe card, decât să mă duc să mă joc.

CANCAN EXCLUSIV: Ai făcut milionul de euro sau de dolari?

Romeo Fantastik: De mult, s-au dus, păi pe ăla cred că l-am făcut nu neapărat în primul an, dar cam așa. Aveam în șifonier lăzi unde băgai ciorapi, le trăgeai, acolo erau numai suluri de bani, de 5.000, de 10.000, aruncate de la cântări. Eram cel mai scump de pe piață, boss! Toată lumea mergea pe 15 milioane, eu mergeam pe 27, 45 de minute. În anii ăia, în 2000, erau bani mulți. Aveam patru cântări pe zi, aveam două formații care una se instala, una fugea în altă parte, aveam două mașini care erau pline de haine, numai să mă schimb. Zilnic, patru cântări.

CANCAN EXCLUSIV: Nu regreți toți banii pierduți?

Romeo Fantastik: Niciodată. Dar nu gândeam foarte bine atunci, nici nu aveam timp să gândesc.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.