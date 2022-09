Mihaela Buzărnescu și Marco Dulca s-au despărțit, în primăvara anului 2022, cu scandal, sportiva acuzându-l pe mijlocașul FCSB-ului că ar fi supus-o, de-a lungul timpului, la “insulte și umilințe”. De partea cealaltă, fotbalistul a încercat, pe cât posibil, să stea departe de subiect, preferând să se concentreze pe carieră. Din păcate pentru el, din cauza evoluțiilor sub așteptări, a intrat în dizgrația lui Gigi Becali, care este dispus să-l trimită la Chindia. Fosta lui iubită îl susține, însă, necondiționat și, mai mult, nu ar refuza o împăcare. Nu ratați o GALERIE FOTO indendiară!

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Marco Dulca, iar în iarnă ia în calcul să scape de mijlocaș. Ex-internaționalul U21 nu o duce bine, din păcate pentru el, nici din punct de vedere sentimental. Cel puțin pentru moment. După despărțirea de Mihaela Buzărnescu, evoluțiile lui pe teren devenit tot mai slabe, motiv pentru care aventura lui la FCSB are șanse să se încheie după doar câteva luni. Între timp, fosta lui parteneră trage tare și își continuă cariera în circuitul WTA. Nu a uitat, totuși, clipele frumoase care le-a petrecut alături de fotbalist. Mai mult, sportiva pare dispusă să mai acorde o șansă relației.

“E un subiect… nu aș vrea să intru în detalii, este între noi doi. Mi-a părut foarte rău și îmi pare rău și acum pentru ce s-a întâmplat, pentru că sentimente există din ambele părți în continuare. În plus, să nu spui niciodată, niciodată, pentru că tot timpul poți avea a doua șansă. La noi a fost respect profesional, am fost șase luni împreună, o perioadă nu foarte lungă, dar foarte intensă și foarte frumoasă, dar și cu micile lucruri mai puțin plăcute, care m-au afectat mai mult pe mine, ca fată”, a spus Mihaela Buzărnescu în podcastul “Vin de-o poveste by Radu Tibilică”.

Mihaela Buzărnescu, împăcare cu Marco Dulca?! “Nu am zis nu, dar depinde de mai multe lucruri”

Întrebată, concret, despre o posibilă împăcare, sportiva a declarat: “Eu nu am zis nu, dar depinde de mai multe lucruri. Fiecare trebuie să-și asume lucrurile mai puțin bune din viața de cuplu. Și eu știu ce am greșit și el știe ce a greșit. Au fost atâtea cupluri care s-au împăcat, dacă n-au fost lucruri grave între ei. Nu se știe ce ne va rezerva viitorul”.

S-au despărțit cu scandal. “Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme”

După despărțirea de Marco Dulca, Mihaela Buzărnescu a postat un mesaj pe Instagram, în care a vorbit despre relația cu fotbalistul FCSB-ului.

“Aceste ultime șase luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou. În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a scris Mihaela Buzărnescu, în martie 2022.