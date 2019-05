Teo Trandafir, amintiri din comunism: ”Fiecare aveam câte un vecin care se pricepea la asta”

Teo Trandafir, prezentatoarea emisiunii ”Vrei să fii milionar” de la Kanal D, îl va avea în față pe unul dintre concurenții primei ediții, alături de care va depăna amintiri fabuloase din comunism.

“Când eram mici, ne uitam cu părinții, la transmisiunea de la Olimpiadele de Iarna. A fost frumos, țin minte și acum cum era; era frig, aveam un televizor alb-negru, Opera H2, așa se numea. Avea un transformator care se ardea și era reparat cu oja mamei”, povestește concurentul.

“Și Lampa PCL 500, de care știm cu toții! Fiecare aveam câte un vecin care se pricepea la asta, în a-l repara. Erau ”ministii” cumva”, adaugă Teo.

Ce anume i-a făcut să ajungă la astfel de rememorari aflați urmărind un nou sezon “Vrei sa fii milionar?”, începând de luni, 20 mai, ora 23:00, la Kanal D!

Emisiunea se bucura de aprecierea fanilor din intreaga lume, la carma acestui show din fiecare tara care difuzeaza formatul aflandu-se vedete de top. Spre exemplu, Jeremy Clarkson este gazda acestui show in Marea Britanie, inca din primavara lui 2018, an in care formatul aniverseaza 20 de ani de la lansare. Teo Trandafir, prezentatoarea “Vrei sa fii milionar?”, a marturisit cat de mult il admira pe omologul sau britanic, Jeremy Clarkson, pentru complexitatea si autenticitatea de care da dovada la fiecare aparitie.

“Sunt lesinata dupa Jeremy Clarkson! Imi place faptul ca este complet diferit de mine si ca ma surprinde mereu. Se pricepe la masini, ceea ce este fabulos pentru mine, care nici macar nu stiu sa conduc, desi am carnet. Se pricepe sa enerveze oamenii, ceea ce pe mine m-ar ingrozi; faptul ca as putea sa devin neplacuta cuiva ma sperie, iar pe el il amuza foarte tare. Ma fascineaza acest om pe care nu il pot intelege. Suntem doi oameni din lumi diferite, traim si gandim diferit, dar, fundamental, facem acelasi lucru: televiziune”, a spus Teo Trandafir despre omologul ei britanic.