Teo Trandafir dă cărţile pe faţă! Prezentatoarea “Vrei să fii milionar?” mărturiseşte: “Mă fascinează acest om!”

Teo Trandafir le da intalnire telespectatorilor luni, de la ora 23:00, cu noul sezon al emisiunii “Vrei sa fii milionar?”, unul dintre cele mai iubite si longevive show-uri concurs din istoria televiziunii, care a oferit lumii milionari in doar cateva zeci de minute.

Emisiunea se bucura de aprecierea fanilor din intreaga lume, la carma acestui show din fiecare tara care difuzeaza formatul aflandu-se vedete de top. Spre exemplu, Jeremy Clarkson este gazda acestui show in Marea Britanie, inca din primavara lui 2018, an in care formatul aniverseaza 20 de ani de la lansare. Teo Trandafir, prezentatoarea “Vrei sa fii milionar?”, a marturisit cat de mult il admira pe omologul sau britanic, Jeremy Clarkson, pentru complexitatea si autenticitatea de care da dovada la fiecare aparitie.

“Sunt lesinata dupa Jeremy Clarkson! Imi place faptul ca este complet diferit de mine si ca ma surprinde mereu. Se pricepe la masini, ceea ce este fabulos pentru mine, care nici macar nu stiu sa conduc, desi am carnet. Se pricepe sa enerveze oamenii, ceea ce pe mine m-ar ingrozi; faptul ca as putea sa devin neplacuta cuiva ma sperie, iar pe el il amuza foarte tare. Ma fascineaza acest om pe care nu il pot intelege. Suntem doi oameni din lumi diferite, traim si gandim diferit, dar, fundamental, facem acelasi lucru: televiziune”, a spus Teo Trandafir despre omologul ei britanic.

Pe Teo Trandafir, telespectatorii o pot urmari incepand din 5 noiembrie, in fiecare luni, de la ora 23:00, intr-o noua ipostaza, fata in fata cu potentiali milionari ai Romaniei, prezentand show-ul concurs “Vrei sa fii milionar?”, difuzat la Kanal D!