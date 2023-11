Teodora Stoica, „agăţată” de un bărbat în parc. Propunerea dubioasă pe care i-a făcut-o tânărul, după ce i-a lăsat contactul său

Recent, în timp ce alerga într-un parc din București, Teodora Stoica (29 de ani) a fost agățată de un bărbat. Fiica lui Mihai Stoica (58 de ani) a fost invitată la o primă întâlnire într-un loc destul ciudat. Care este, de fapt, propunerea dubioasă pe care a primit-o din partea unui tânăr, după ce i-a lăsat contactul său de Instagram.

De când s-a confruntat cu mai multe probleme majore de sănătate, Teodora Stoica și-a reorganizat viața. Ce înseamnă asta? O serie de schimbări, de la alimentație, până la persoanele din anturajul său. A renunțat la o serie de obiceiuri nocive, face sport regulat și și-a îndreptat atenția către spiritualitate – citește aici detalii.

În urmă cu doar câteva zile, în timp ce alerga prin parc, Teodora Stoica a fost abordată de un bărbat care, după ce a primit acordul ei, a început să alerge în paralel cu ea. Totul a decurs normal și destul de firesc între cei doi. Au discutat despre performanțele sportive ale fiecăruia și despre alte subiecte comune. Când a venit timpul să-și ia rămas bun, bărbatul îi mărturisește că își dorește să păstreze legătura cu ea și, de ce nu, să o mai revadă. Nevrând să-i ofere numărul personal de telefon, Teodora s-a gândit că este o idee bună să facă schimb de conturile de pe Instagram. Zis și făcut. Nici bine nu a ajuns acasă că deja primise mesaj de la acesta.

Unii ar spune că nu este nimic anormal până aici, însă, se poate spune că situația nu a fost tocmai pe placul Teodorei. Bărbatul i-a propus o primă întâlnire oficială într-un loc destul de dubios, mai exact, într-o saună.

Fiica lui MM Stoica le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe Instagram cum a decurs discuția dintre ea și persoana necunoscută din parc.

„Am o întrebare pentru fete. Poate nu o să mă simt atât de ciudat cu ce mi s-a întâmplat mie mai devreme. Poate e ceva normal. Vreau să aud locuri ciudate în care un băiat a vrut să o scoată la întâlnire. La prima întâlnire, de fapt, Alergam dimineață în parc. Eram fericită, singură, cu căștile. Și văd un băiat care se apropie de mine și începe să alerge în paralel. Și îmi zice «Bună». Îmi dau căștile și nu suport să fac asta când alerg. A întrebat dacă mă deranjează dacă aleargă în același timp cu mine și i-am zis că nu, doar că mai am un kilometru și mă duc acasă. A zis că nu e problemă. Și am început să vorbim, în timp ce alergam. Am vorbit de toate competițiile la care a fost, i-am zis și eu la alea puține la care am fost. Era wow. M-a întrebat cum poate da de mine. Nu îmi venea să-i dau numărul, așa că i-am dat Instagramul. Iar până am ajuns acasă deja îmi scrisese. Mi s-a părut cumva drăguț. Și când am deschis mesajul… Mi-a spus că i-a plăcut de mine, că avem multe în comun. Unde credeți că voia să mă scoată la întâlnire? Nu la restaurant, nu la film, nu m-a chemat la el… Știți unde? În saună. Omul a vrut ca la prima întâlnire, a doua oară când mă vede, să fim într-o saună. Îmi și imaginam cum merg acolo, cum stau și transpir… De ce aș vrea așa ceva? Voi v-ați fi văzut cu el? I-am povestit prietenei mele și mi-a zis să-i dau block și să fug. Poate sunt eu nebună, poate e normal că a vrut să mergem în saună… Dar foarte ciudat”, a povestit Teodora Stoica pe Instagram.