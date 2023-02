Teodora Stoica nu a mai rezistat și a pus piciorul în prag! “Adu și tu doi, trei...” Reacția virală a tatălui ei | VIDEO + GALERIE FOTO

Teodora Stoica, fiica managerului general de la FCSB, l-a postat pe tatăl său pe Tik-Tok, iar videoclipul a devenit viral. Tânăra i-a cerut lui Meme să aducă doi, trei fotbaliști la echipa din Berceni. Reacția oficialului vicecampioanei României a fost pe măsură.

Teodora Stoica este tot mai activă pe Tik-Tok și, în ultima sa postare, l-a integrat și pe tatăl său, la cererea unui urmăritor. Tânăra a fost rugată să-i transmită tatălui său să mai transfere câțiva jucători la FCSB. S-a conformat fără nicio problemă.

“Auzi, adu și tu doi-trei jucători la Steaua!”, i-a spus Teodora.

Mihai Stoica a ridicat privirea din telefon, nedumerit în primă fază, iar, în momentul în care a văzut că este filmat de fiica lui l-a pufnit râsul.

În descrierea videoclipului, Teodora a scris, în glumă: “Gata! Mă ascultă sigur”.

Teodora Stoica va concura la Campionatul Mondial de Ape Înghețate

Altfel, Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va concura la Campionatul Mondial de Ape Înghețate, în 2023, la Samoens, Franța.

“Teodora va concura la Campionatul Mondial în probele de 50 și 100 m liber. Și, în funcție de rezultatele la antrenamente, ar putea concura și în proba de 250 m. Lotul cuprinde până acum 18 sportivi, dintre care patru fete”, a spus Paul Georgescu, coordonatorul lotului național.

“Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima varianta. Mi s-a spus că viață mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțîn eu) e că se va schimbă în bine.

A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut că atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare. Așa că voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajută și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântări deghizate”, a dezvăluit recent Teodora Stoica, pe Facebook.