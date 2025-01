Teofan Sasca, băiatul unui preot din Botoșani, muncește pe tractor și face senzație pe Youtube: ”Nu-mi place să-i cer bani tatei”

Un adolescent dintr-un sat mic din județul Botoșani a reușit să atragă atenția internauților printr-o pasiune neobișnuită: vloguri filmate din cabina tractorului. Teofan Sasca, fiul unui preot din satul Ghireni, își împărtășește experiențele agricole pe YouTube, acolo unde a reușit să adune deja o mulțime de fani. Chiar agricultorii experimentați se uită la clipurile tânărului de 16 ani și învață de la el. Cum a început povestea pe YouTube a lui Teofan?

La doar 16 ani, Teofan Sasca îmbină viața de seminarist cu munca pe câmp, demonstrând un nivel de maturitate rar întâlnit la vârsta sa. În timpul săptămânii, adolescentul învață la Seminarul Teologic din Botoșani, iar la sfârșitul săptămânii se întoarce în sat pentru a lucra la ferma familiei. Agricultura nu este doar o obligație pentru Teofan, ci o adevărată pasiune, pe care o transmite acum și urmăritorilor săi din mediul online. În cazul lui Teofan totul a început din nevoie, dar s-a transformat ulterior în pasiune.

„Suntem trei frați, iar parohia tatălui meu este mică. Nu putea să ne întrețină doar din salariul de preot, așa că am început cu agricultura. Lucrăm doar noi, băieții, și tata. De la trei ani am avut animale în familie! Am început doar cu două animale și am ajuns la peste 30. Trebuia să hrănim vitele, așa că am cumpărat primul tractor, U 650. L-am ținut patru ani, după care am cumpărat, rând pe rând, altre tractoare. Pentru mine este efectiv o pasiune”, spune Teofan.