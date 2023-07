Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un chibrit pentru a corecta 4-4=7

La final de săptămână, CANCAN.RO vă aduce în atenție un nou test de inteligență. Tot ce trebuie să faceți este să identificați care este bățul de chibrit ce trebuie mutat pentru a corecta calculul prezentat. În ciuda faptului că nu pare prea dificil la prima vedere, doar cei inteligenți și care au un spirit de observație dezvoltat vor reuși să găsească răspunsul corect.

Testul pe care vi-l propunem astăzi nu are un grad de dificultate foarte mare, însă necesită multă atenție și un spirit de observație foarte bun. Cei care vor reuși să identifice bățul de chibrit care trebuie mutat pentru a corecta calculul din imagine se pot lăuda cu o inteligență peste medie. Dacă nu găsiți răspunsul corect nu vă dați bătuți!

Testul de azi vă solicită atenția. Găsiți bățul de chibrit ce trebuie mutat pentru a corecta calculul

Cei care vor să-și testeze inteligența și perspicacitatea trebuie să identifice care băț de chibrit trebuie mutat pentru a corecta calculul din imagine. În ciuda faptului că la prima vedere nu pare ceva foarte dificil, doar cei extrem de atenți vor reuși să găsească răspunsul corect.

Rezolvare: La o primă vedere, calculul nu pare să aibă nicio logică. În plus, am fi tentați să spunem că mutarea niciunui băț de chibrit nu ar putea influența acest calcul. Cu multă atenție putem observa însă că dacă bățul de chibrit de la prima cifră 4 este îndreptat, obținem numărul 11. Astfel, calculul are brusc logică, 11-4=7 fiind corect.

Ce semnificație au valorile unui scor IQ

Testele de logică și de perspicacitate sunt folosite de psihologi sau specialiști pentru a stabili care este nivelul IQ al unui individ. Mai exact, IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

1 până la 24 : handicap mintal profund

25 până la 39 : handicap mintal sever

40 până la 54 : handicap mintal moderat

55 până la 69 : dizabilitate mintală uşoară

70 până la 84 : dizabilitate mintală limită

85 la 114 : Inteligență medie

115 până la 129 : peste medie sau luminos

130 până la 144 : moderat talentat

145 până la 159 : Foarte talentat

160 până la 179 : Excepțional de dotat

180 și peste : profund talentat

