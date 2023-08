Theo Rose, ajutată de Smiley și Gina Pistol după ce a devenit mămică: ”Acum înțeleg foarte multe!”

În urmă cu mai bine de trei luni, Theo Rose devenea mămică pentru prima oară. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care l-a numit Sasha Ioan. După naștere, partenera lui Anghel Damian a avut parte de sprijinul familiei, dar și Smiley și Gina Pistol au jucat un rol important. Cum au ajutat-o cei doi pe proaspăta mămică?

După ce a adus pe lume primul său copil, Theo Rose nu a stat prea mult pe tușă. Vedeta și-a reluat imediat activitatea și a trebuit să se împartă între viața de mămică, filmările pentru serialul Clanul, pentru Vocea României, dar și concerte. Toate acestea au fost destul de greu de dus, însă artista a avut parte de mult ajutor, chiar și din partea colegilor de breaslă.

Smiley și Gina Pistol, alături de Theo Rose

Anul trecut, la Vocea României, Smiley a împărțit scaunul cu Theo Rose. Iar chiar dacă anul acesta lucrurile s-au schimbat și artista îi este alături lui Horia Brenciu, cei doi au creat o legătură specială. Astfel, după ce a devenit mămică, cântăreața s-a bucurat de sprijinul lui Smiley și al Ginei Pistol.

Cei doi au venit în ajutorul partenerei lui Anghel Damian cu numeroase sfaturi, având în vedere că nu de mult trecuseră prin același lucruri. Având deja experiență au ghidat-o pe aceasta și i-au arătat că își poate îndeplini cu succes toate misiunile.

„Da, foarte mult! Acum înțeleg foarte multe momente prin care el trecea în sezonul trecut. A fost și foarte bun cu mine și el, dar și Gina, au împărtășit tips and tricks cu mine și am avut și foarte mulți oameni din breaslă care m-au sfătuit pentru că altfel te înțelege un om care are tot atât de multă activitate cât ai și tu”, a declarat Theo Rose, potrivit click.ro.

Theo Rose, despre depresia postnatală

Multe dintre proaspetele mămici se confruntă cu depresia postnatală, însă nu a fost și cazul lui Theo Rose. Artista a fost ferită de acest fenomene grație familiei sale, care a stat lângă ea și a ajutat-o cu tot.

„Nu (n.r. nu s-a confruntat cu depresia postnatală)! Ce-i drept, m-am și protejat, am fost înconjurată în perioada imediată după naștere de familie, m-au tratat cu foarte mare delicatețe în perioada respectivă, mi-au arătat frumos cum se fac toate lucrurile necesare pentru un bebeluș, nu au insistat, m-au ajutat, nu m-au sufocat. Am simțit sensibilitatea aia specifică perioadei de după naștere, dar nu s-a pus problema de nicio depresie. Chiar am fost înconjurată de lucrurile de care am avut nevoie.

Da, clar! Și eu, și copilul, ne-am obișnuit unul cu celălalt. Am fost uimită să văd că bebelușii chiar funcționează după un program, un orar fix, adică chestia asta mă relaxează foarte tare. Știu exact că trebuie să mănânce atunci, știu ce gesturi face atunci când îl doare burtică, atunci când vrea să mănânce sau orice altceva, când trebuie să regurgiteze sau.. Suntem foarte relaxați”, a mai spus Theo Rose.