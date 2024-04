Theo Rose, anunț despre al doilea copil: ”Anghel a mai nerăbdător decât mine!”

Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Relația lor a fost completată perfect de venirea pe lume a băiețelului lor, Sahsa Ioan. Acum, la aproape un an de la naștere, artista a făcut anunțul despre al doilea copil. Iubitul ei este nerăbdător să devină tată din nou.

La jumătatea lunii iunie a anului 2023, Theo Rose a adus pe lume un băiețel perfect sănătos pe care l-a numit Sasha Ioan. Artista a povestit că nu i-a fost ușor să îmbrățișeze rolul de mamă, mai ales că și-a reluat foarte repede activitățile. Totuși, cu timpul, a reușit să se adapteze, iar acum este foarte încântată de ”noua” viață. Mai mult decât atât, vedeta a vorbit și despre al doilea copil.

Theo Rose și Anghel Damian își doresc să devină părinți pentru a doua oară. Artista a mărturisit că vrea să mai aștepte puțin până va rămâne din nou însărcinată, însă iubitul ei este foarte nerăbdător. De asemenea, cântăreața a avut doar cuvinte de laudă la adresa partenerului său de viață. Ea a precizat că regizorul este foarte implicat în creșterea micuțului Sasha Ioan.

„Sasha e de vină pentru asta. A fost o experiență mult prea frumoasă și am zis că… Anghel e un pic mai nerăbdător decât mine. Eu pentru că am trecut prin toate cele, naștere, post partum și asta. Am zis, ‘Bă, hai să-mi dau puțin timp, că nu e chiar așa simplu’. Mai crește puțin băiatul, să ne putem înțelege cu el.

După aia, să dea Dumnezeu să mai fie… Dar Anghel, el ar vrea și acum. Să facem, nu are nicio problemă. Grădiniță, tată. Îi place și lui foarte tare. Mă ajută. Adică nu-și dorește pentru că e simplu pentru el să facă parte din asta. El participă activ la creșterea lui Sasha.

Merge cu el. Doar el a fost cu Sasha la doctor. Și-a organizat și el timpul. Dacă-mi spune: ‘Acum am și eu… Trebuie să mă pun să scriu, două ore…’. Da, tată. Eu stau cu copilul. Mama contează în chestia asta.”, a povestit Theo Rose în emisiunea Vorbește lumea.