Theo Rose, așa cum n-ai văzut-o niciodată! Cum s-a lăsat pozată în ultimul trimestru de sarcină: ”Nu am limite!”

Pe data de 26 aprilie, Theo Rose (25 de ani) a postat, pe rețelele de socializare, imagini incendiare cu burtica de gravidă. Jurata de la Vocea României este însărcinată în luna a șaptea cu copilul lui Anghel Damian și a vrut să păstreze amintirea acestei perioade printr-o ședință foto inedită. Cu această ocazie, le-a arătat fanilor cum a decurs întregul proces.

Diaconu Theodora Maria, cunoscută sub numele de scenă Theo Rose, trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Anghel Damian de aproape un an. Cântăreața și regizorul serialului Clanul urmează să devină, curând, părinți pentru prima oară. Artista, extrem de încântată de felul în care arată corpul său în perioada sarcinii, a ales să facă poze îndrăznețe.

Cine a inspirat-o pe Theo Rose să pozeze aproape nud

Vedeta de la PRO TV a spus că apreciază imaginile pe care le postează gravidele pe internet, făcute în stilul clasic, dar a preferat să facă o ședință foto inedită. Sursa ei de inspirație a fost o tânără pe care o urmărește pe rețelele de socializare.

Actrița din serialul Clanul s-a dezbrăcat de inhibiții și a ales să facă ședința foto, purtând o perucă brunetă și un machiaj mult mai rebel decât stilul său caracteristic.

„Am făcut niște poze…ce vorbești! Am făcut niște poze îndrăznețe, am râs cu echipa la final că eu nu am vrut să fac poze de gravidă pentru că, deși îmi place să văd la alte fete pozele acelea clasice de graviduță, eu nu mă regăsesc fiindcă eu nu sunt foarte elegantă și m-aș fi uitat la pozele acelea și nu m-aș fi recunoscut. Și am zis că dacă tot fac chestia asta pentru mine, fie găsesc o idee îndrăzneață, ori nu mai fac deloc.

Și am găsit niște idei pe internet la o fată pe care o urmăream, care tot așa se pozase gravidă și le-am arătat ideile (n.r. echipei) și au construit pe baza imaginilor respective. Și eu le-am zis: Nu am niciun fel de limită, hai să pozăm! Pentru că nu se știe niciodată dacă eu mai arăt așa, e prima dată în viața mea când mai am și eu o formă, hai să facem frumos, să îmi amintesc și eu de mine când am arătat cât de cât a om”, a spus artista pe Instagram.

