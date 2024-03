Theo Rose, din nou însărcinată? Mesajul care i-a susprins pe toţi, de faţă cu Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian și-au surprins fanii atunci când au vorbit despre o nouă sarcină, în cadrul unui podcast. Aceștia au dat amănunte din relația lor, dar și cum își doresc să arate viitorul împreună. Iată ce declarații au făcut cei doi!

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o poveste de dragoste ca în filme, de mai bine de doi ani. Cei doi sunt foarte apreciați de telespectatori și formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă. Theo și cu Anghel au împreună un băiețel și, recent, și-au deschis sufletul și au vorbit despre relația lor.

Într-un recent episod al podcastului moderat de Mihai Morar, Theo Rose și Anghel Damian au împărtășit despre unul dintre cele mai romantice momente din începutul relației lor.

Theo a dezvăluit că partenerul său își dorește încă doi copii, astfel încât familia lor să fie formată din cinci membri. De asemenea, au dezvăluit și o surpriză pe care o pregătesc pentru Sasha în viitor.

„El mi-a scris mult timp în șervețele, pentru că nu găsea foi în casă și atunci scria pe șervețele mesaje înainte să plece la filmări. Lăsa acolo câte un mesaj de dragoste, dar la noi nu a fost nevoie să vorbim înainte. Am știut, pur și simplu, am interacționat de parcă, în sfârșit, se întâmplă. Scria cât de mult mă iubește și cât de fascinat e de ce trăim. Doar lucruri frumoase, le-am păstrat, toate șervețelele sunt păstrate.

Am o pungă întreagă. Eu scriu într-un jurnal pentru Sasha și acolo și transcriu conversațiile noastre, pentru că probabil că se vor pierde toate astea. Sunt niște lucruri extraordinare, nu-mi vine să cred când le recitesc și am nevoie să le recitesc, pentru că mă reîndrăgostesc și mai mult. A fost minunat și s-au spus niște lucruri pe care eu nu mă vedeam spunându-le vreodată, nu mi se părea că sunt genul”, a spus Theo Rose în podcastul moderat de Mihai Morar.