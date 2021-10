Theo Rose, momente de panică în timpul unui eveniment: „A fost greu să accept că eu am așa ceva…”

Theo Rose a fost invitată să cânte la cel mai important eveniment din viaţa lui Liviu Teodorescu. Se pare că oboseala şi-a spus cuvântul, iar artista a avut parte de un moment dificil. Mai exact artistei i s-a făcut rău în timpul spectacolului.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Theo Rose a povestit ce i s-a întâmplat în timpul nunţii colegului său de breaslă. Vedeta a recunoscut că nu va uita acest moment prea curând.

„Am fost onorată că (n.r. Liviu Teodorescu) și-a dorit să merg să-i cânt la nuntă. Am luat microfonul și cu voma în gât am cântat bine tot setul. Am dus foarte bine până la capăt. Ce s-a întâmplat a fost de la anxietate”, și-a amintit Theo Rose.

Theo Rose a explicat în cadrul podcastului faptul că momentele prin care a trecut în copilărie îi provoacă anxietate în prezent. Certurile dintre părinţii săi şi-au pus amprenta asupra sa.

„Acum, îmi controlez stările de anxietate. Am în fiecare zi. A fost greu să accept că eu am așa ceva. Am crescut cu principiul ăsta, că sunt o fată zdravănă de la țară, că pe mine nu mă sperie nimic… și nu e așa. Ești slab în fața multor chestii”, a povestit cântăreața lui Damian Drăghici.

CITEŞTE ŞI: THEO ROSE, APARIŢIE NEAŞTEPTATĂ! CUM A REACŢIONAT BOGDAN DE LA PLOIEŞTI CÂND A VĂZUT-O: „FELICITĂRI”

Cu ajutorul unui terapeut, Theo Rose a reușit să-și gestioneze aceste stări pe care le are aproape zilnic: „M-am lovit de niște situații care m-au făcut să simt imprevizibilitate, încrederea de sine mi-a fost clătinată, eram comparată cu ceilalți…”, s-a destăinuit artista.

Theo Rose, relaţie cu nepotul lui Nea Mărin

Anul trecut, Theo Rose, pe numele din buletin Theodora Maria Diaconu, a intrat în competiția “Bravo, ai stil! Celebrities”. A ajuns până în finală, pe care a pierdut-o. A absolvit Liceul Dinu Lipatti din București și, în trecut, pe când era elevă, a fost coprezentatoarea show-ului KIDSing’ de la Kanal D. De mai bine de patru ani, artista se iubește cu Alex, nepotul lui Nea Mărin. Nu are, însă, gânduri de măritiș.

„N-am așteptat o reacție anume de la părinții mei. E frumos, e deștept, e bine făcut, ce puteau să zică? Mama m-a înțeles. Eu am fost mereu cu bun-simt și am mers cu Alex acasă. Într-o seară le-am făcut cunoștință pur și simplu. Am avut puține emoții cu tata. Dar i l-am prezentat și tata a spus: ‘Eu sunt taică-său’. Tata îmi spune că el mai vrea să facă o fată, că noi ne ducem la casele noastre. Deocamdată nu vreau să mă mărit”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Theo Rose.

Sursă foto: Instagram