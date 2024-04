Theo Rose și-a făcut curaj și a vorbit despre bullying! Prin ce a trecut artista în copilărie: „Nu mi-am permis să reacționez, am bocit de oftică”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta se bucură de numeroși fani și are acum parte de tot ce își dorește. Însă, lucrurile nu au fost mereu roz pentru cântăreață. Recent, aceasta a dezvăluit că în copilărie s-a confruntat la rândul ei cu fenomenul bullying-ului, însă la acea vreme nu știa să eticheteze ce i se întâmpla în acest fel. Prin ce a trecut Theo Rose pe vremea când era doar o copilă?

Fenomenul bullying-ului a luat amploare în ultimii ani, iar numeroși sunt copiii care se aleg cu adevărate traume din cauza acestui lucru. Recent, Theo Rose a dezvăluit că și ea a fost o victimă, însă atunci când trecea prin aceste lucruri nu știa cum să eticheteze fenomenul. Artista a povestit ce i s-a întâmplat și spune că, din păcate, prea mulți copii trec prin aceste momente grele.

În multe dintre interviurile pe care le-a dat, Theo Rose a fost întrebată dacă a fost victima bullying-ului. Însă, până recent, artista nu a realizat că răspunsul la această întrebare este „Da”. De curând, cântăreața și-a amintit câteva situații neplăcute din copilăria sa și a realizat că s-a numărat printre cei chinuiți de acest fenomen.

Artista a povestit că au existat situații când era exclusă din anumite grupuri sau când suferea din cauză răutății altor copii. Însă, cu timpul lucrurile s-au așezat, iar cei care o chinuiau i-au devenit prieteni.

„Zilele trecute mi-am amintit niște întâmplări din copilărie, mă întreb de ce niciodată nu am știut să răspund când am fost întrebată la interviuri sau podcast-uri, nu am avut niciun exemplu, nu mi le-am amintit atunci pe loc. Singura explicație este că termenul de bullying nu exista atunci când eram noi mici.

Probabil, ulterior eu nu am asociat întâmplările alea cu termenul și nici nu mi-am dorit să mi le amintesc. Dar îmi aduc aminte, au fost niște faze când mă excludeau din grupuri, pe la noi pe acolo la țară. După am mai crescut și ne-am împrietenit, cum fac copiii. Au fost niște situații din astea și a fost tare să-mi amintesc ce simțeam eu sau ce gândeam eu în legătură cu situațiile alea, dacă mi-era frică sau nu. Cred că toți trecem prin asta”, a spus Theo Rose, în mediul online.