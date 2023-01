Francisca Dulceanu ar fi fost plecată, zilele trecute, în Canada cu Tj Miles! Acolo a crescut vloggerul, deși este născut în România, și există posibilitatea ca bruneta să fi mers să-i cunoască familia! Cei doi ar fi zburat la business class, la întoarcerea în țară. Totul după ce publicația noastră a dezvăluit că Francisca s-ar fi despărțit de Bogdan Lățescu, soțul său, și ar fi plecat de acasă în brațele lui Tj Miles. CANCAN.RO are informațiile exclusive și vi le prezintă în cele ce urmează!

Pe celebra adresa [email protected] au sosit informații conform cărora Francisca, supranumită Kim Kardashian de România, ar fi fost, zilele trecute, într-un avion la business class, ruta Paris-București. Cântăreața ar fi fost văzută împreună cu Tj Miles la bord și s-ar fi întors din Canada, însă au avut escală în Franța.

Totodată, amintim că povestea dintre Francisca și Tj Miles a fost dezvăluită de CANCAN.RO, în luna decembrie a anului trecut. Aceasta și-ar fi părăsit soțul și ar fi plecat de acasă direct în brațele lui Tj Miles (Vezi AICI detalii). Cu toate că Francisca a negat zvonurile despărțirii de partenerul său, Bogdan Lățescu, se pare că zvonurile, dar și postările de pe contul său de Instagram, o dau de gol.

„Eu am o situație mai complicată„

Revenind la povestea-proaspătă, că tot a venit vorba despre detalii de pe rețelele de socializare, în urmă cu mai bine de 24 de ore, Francisca și Tj Miles au făcut o serie de postări care pot duce cu gândul la faptul că cei doi, într-adevăr, au fost plecați din țară împreună.

Francisca Dulceanu a postat un videoclip unde și-a filmat doar chipul. Fără să facă publică locația în care se afla. În postarea respectivă, în stânga imaginii se află un bloc, iar în dreapta un semafor. În același timp, Tj Miles a postat un videoclip pe Instagram în care peisajul este prezentat. În acest sens, blocul din stânga Franciscăi pare același cu cel din postarea lui Tj. Același lucru se întâmplă cu semaforul. Cel din videoclipul vloggerului pare să fie identic cu cel din postarea Franciscăi.

Tj Miles a împărtășit informația despre cum că el se afla în Canada. Fix acolo unde el a copilărit și unde se află familia sa. Astfel că, există posibilitatea ca cei doi să fi mers acolo pentru ca Francisca să-i cunoască familia vloggerului. În timp ce încă soțul ei, Bogdan Lățescu, se afla acasă.

Cântăreața a fost contactată de CANCAN.RO pentru a desluși misterul plecării ei din România, însă a negat că ar fi fost cu Tj Miles în Canada.

„O să mă supăr rău de tot… Atâta timp cât nu există dovezi… El a fost în Canada, eu știu că el a fost în Canada pentru că avem aceeași echipă. Eu am o situație mai complicată în familie și am stat în familie de sărbători. Nu (nr. nu a fost plecată din țară). Eu o să plec din țară acum, în februarie, o să-mi iau și eu o vacanță. Atâta timp cât nu există dovezi, de unde și până unde?! Și data trecută n-a fost o poză, n-a fost o dovadă, n-a fost o filmare. A fost o furtună într-un pahar cu apă care aia e. Până la urmă nu s-a confirmat, nu s-a infirmat nimic. Dar pur și simplu părinții mei au suferit foarte tare când au văzut chestia aia. Tata a ajuns la Urgențe în seara aia.

Eu abia în câteva zile voi veni din Botoșani, că am venit la ai mei aici de Crăciun, apoi am cântat de Revelion, apoi am revenit la Botoșani”, a declarat cea supranumită Kim Kardashian de România, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

