TOP 20 – Cele mai erotice gafe ale vedetelor la mare. Cum au ”comis-o” Bianca Drăgușanu, Oana Zăvoranu, Daniela Crudu, Andreea Bălan și Mihaela Rădulescu

Este vară, iar bombele sexy ale showbizului se răsfață, la mare, sub soarele arzător. Trupuri bronzate, bine "lucrate", costume de baie minuscule, topless, ipostaze picante și, bineînțeles, gafe erotice care fac deliciul privitorilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă – în exclusivitate – cel mai "hot" TOP al verii, iar fotografiile sunt senzaționale. Fără să vrea, vedetele au "comis-o" chiar sub ochii uimiți ai celor prezenți, iar noi am fost – ca de fiecare dată – pe fază.

Sunt tot timpul în centrul atenției și doresc să arate cât mai bine. Merg la sală, vizitează centrele de înfrumusețare, recurg la unele intervenții chirurgicale pentru a "repara" mici imperfecțiuni ale trupului, îmbracă ținute provocatoare și, atunci când fac băi de soare, își expun formele apetisante fără reținere. În cele mai multe dintre cazuri, inhibițiile sunt doar o idee abstractă, lipsită de relevanță. Dar există și situații în care vedetele o "comit", fără să vrea, iar gafele lor erotice rămân… memorabile.

Atunci când te trădează… sutienul

E adevărat, nu toate vedetele din showbiz preferă topless-ul, însă asta nu înseamnă că "norocoșii" din jurul lor sunt lipsiți de momente pe care le putem numi, fără exagerare, delicioase. Sânii dezgoliți ai Danielei Crudu, Loredanei Groza sau Mihaela Rădulescu au făcut furori, chiar dacă vedetele nu-și propuseseră să ofere curioșilor astfel de surprize. Astfel. expresia "Jos textila!" s-a transformat, instantaneu, în realitate.

Dar au bifat astfel de gafe erotice și Anda Adam, Diana Munteanu, Ruby sau Bianca Pop, iar Roxana Vancea s-a "strecurat", la rândul ei, în cel mai "hot" TOP 20 al verii prezentat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Aparatul de fotografiat pândește gafele erotice ale vedetelor

Cel mai "hot" TOP 20 al verii conține și multe alte imagini fierbinți în care divele au apărut cu "intimitățile" la vedere. Andreea Bălan și Sânziana Buruiană ocupă poziții privilegiate, iar Bianca Drăgușanu și Ioana Filimon nu puteau lipsi de la această "întâlnire" cu imagini sexy. Cât despre Roxana Nemeș și Diana Enache, rămâne să vă convingeți printr-un singur click dacă locurile pe care le ocupă sunt sau nu justificate.

GALERIA FOTO prezentată – în exclusivitate – de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, este excepțională, iar focoasele vedete s-au "dezgolit", deși nu-și doreau asta, surprinzându-și admiratorii într-un mod foarte plăcut. Da, sunt frumoase și îmbrăcate, însă atunci când costumele de baie le joacă feste totul devine mult mai incitant.