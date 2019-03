TOP 50 – Cele mai mulate apariții ale vedetelor din România. Cum au fost fotografiate Antonia, Andreea Marin, Bianca Drăgușanu și Elena Udrea

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă oferă încă o surpriză ”fierbinte”. Un extraordinar TOP al celor mai ”mulate” apariții ale vedetelor autohtone, o incursiune foto incitantă, care va aprinde, cu siguranță, imaginația fiecărui cititor. Fără nicio îndoială, imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România vor face istorie. Ceea ce veți vedea vă va lăsa fără cuvinte, fiecare fotografie prezentă în galerie fiind o adevărată ”lovitură”. (CITEȘTE ȘI: TOP 50 VEDETE DIN ROMÂNIA FOTOGRAFIATE ÎN CELE MAI ”RUȘINOASE” IPOSTAZE! CUM AU FOST SURPRINSE ANTONIA, ANDRA, ANDREEA MARIN, BIANCA DRĂGUȘANU, DANIELA CRUDU, DELIA, INNA ȘI OANA ZĂVORANU)

Sunt frumoase, atrag privirile tuturor bărbaților atunci când apar în public, se îmbracă de la renumite case de modă și au grijă să se mențină, tot timpul, în formă maximă. Pline de nuri, adevărate bombe-sexy, mai mult sau mai puțin "tunate", multe dintre vedetele din România apar în pictoriale incendiare sau postează în mediul online fotografii prin care doresc să arate fanilor că au trupuri perfecte, indiferent de vârstă.

Totuși, există și situații în care vestimentația aleasă le joacă feste. Iar formele apetisante sunt scoase în evidență – poate mai mult decât ar trebui – chiar pe stradă, acolo unde nicio vedetă nu își dorește să apară într-o altă postură decât elegantă. Dar veți putea admira și fotografii realizate pe plajă, acolo unde fiecare vedetă se dezbracă, la propriu și la figurat, de toate inhibițiile.

Sunt imaginile care îți taie respirația

Ochiul atent al aparatului de fotografiat surprinde, cu acuratețea caracteristică, fiecare "amănunt" fizic, iar vedete precum Antonia, Mihaela Rădulescu, Andreea Bălan, Carmen Brumă, Ana Baniciu și Anna Lesko se înfățișează în acest extraordinar TOP apariții "mulate" în toată… splendoarea lor. Și, firește, nu este vorba numai despre ele. Andreea Raicu, Loredana Chivu, Bianca Drăgușanu, Claudia Pavel, senzuala Cristian Ich, Ilinca Vandici sau Loredana Groza sunt, la rândul lor, prezente în acest TOP extraordinar.

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă o GALERIE FOTO incendiară și un super-TOP al celor mai "mulate" apariții ale vedetelor autohtone. Tot ceea ce aveți de făcut este să accesați GALERIA FOTO și să… savurați fiecare fotografie în parte! Atenție, detalii interzise minorilor!