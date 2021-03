Top 3 cupluri din România pe care toată lumea le-a uitat. Ce vedete s-au iubit în trecut, dar nu au rămas împreună

Azi au familiile lor sau unii dintre ei chiar au rămas singuri, însă în trecut au avut parte de adevărate povești de dragoste unde cuvintele cheie nu au fost, din păcate, „happy end”. CANCAN.RO a pregătit un top 3 al cuplurilor de care cu siguranță toată lumea a uitat.

Te-ai gândit vreodată că în showbizul nostru au existat numeroase cupluri care, în cele din urmă, și-au spus „adio”? CANCAN.RO vă reîmprospătează memoria și vă readuce în prim-plan idilele uitate din lumea mondenă. Haideți să le luăm pe rând și să vedem cine cu cine s-a iubit, dar și de ce s-au despărțit!

În top 3 cupluri celebre de la noi care s-au iubit, dar nu au rezistat se numără cel format din Andreea Raicu și nimeni altul decât Cristi Chivu. Cei doi s-au întâlnit în anul 2003, la o ședință foto, acolo unde s-au și îndrăgostit unul de altul. Ceva mai târziu, de Revelion, au decis să petreacă împreună și așa și-au dat seama că vor să formeze un cuplu.

Cu toate acestea, paradisul amoros nu avea să dureze prea mult, căci din cauza distanței dintre ei, Andreea Raicu și Cristi Chivu și-au spus „adio” un an mai târziu, respectiv în 2004.

„ Aveam o concepție foarte greșită, ca o mare parte dintre fotbaliști nu sunt foarte deștepți. Am greșit atunci și am dat la o parte o asemenea prejudecată. Noi am fost prieteni multă vreme, am vorbit vrute și nevrute, toate prostiile de pe pământ. Mi-e greu să-mi imaginez că aș fi putut vorbi lucrurile astea cu multă lume”, povestea Andreea Raicu în 2003, pentru Revista Tabu.

Lucian Viziru și Catrinel Sandu au avut o relație de 7 ani

Mergem mai departe și ajungem la cuplul format din Lucian Viziru și Catrinel Sandu. Cei doi s-au cunoscut în anul 1997 și a fost dragoste la prima vedere între ei. Cu toate acestea, după 7 ani de iubire, îndrăgostiții și-au spus „adio”, fiecare dintre ei având o versiune diferită a poveștii de despărțire.

Lucian Viziru a declarat că între el și Catrinel Sandu s-a creat o distanță pe care nu au mai putut să o remedieze, în timp ce vedeta a povestit, la Antena Stars, că acesta i-a fost infidel, ceea ce a dus la o ruptură definitivă a relației dintre ei.

„Persoana respectivă era prietenă cu noi, dar s-a întâmplat în perioada de pauză dintre noi. Cred că depinde mult de vârstă, de tine. Altfel reacționezi la 20, la 30 de ani și altfel aș reacționa eu acum la 40 de ani. Eu la chestii din astea sunt foarte doamnă, nu știu de ce. Nu mă blochez, dar nu răspund cu aceeași monedă. Am avut o singură discuție cu ea… Am zis că fiecare se merită pe fiecare, cum îți așterni, așa dormi, cu Dumnezeu înainte, karma nu iartă pe nimeni și la revedere. Nimeni nu pleacă pentru că îi pune cineva pistolul la cap. Vina este împărțită într-un cuplu”, declara Catrinel Sandu în emisiunea Refresh by Oana Turcu, acum ceva timp.

Ultimul cuplu de care lumea a uitat, dar nu cel din urmă, este format din Anna Lesko și Irinel Columbeanu. Povestea lor de iubire a început în anul 1996, atunci când artista era încă minoră, având vârsta de numai 17 ani, iar Irinel Columbeanu avea 38 de ani.

Cu ajutorul lui Irinel Columbeanu, Anna Lesko a cunoscut faima, după ce s-a lansat în industria muzicală. Mai mult, la un moment dat, artista a declarat, despre cei 8 ani de relație cu milionarul din Izvorani, că a fost ajutată de acesta să se maturizeze și să descopere lucruri importante la ea.

„Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko într-un interviu pentru acasatv.