Cum a reacționat Anna Lesko după imaginile șocante cu băiatul trântit: ”Răspunsul e firesc!”

Imaginile cu micuțul trântit la pământ de unchiul lui, în rma căruia a ajuns la spital cu fractură craniană, au bulversat-o pe Anna Lesko. Artista a luat atitudine pe Instagram, unde a expus petiția.

"Îndemn realmente să facem ceva, nu doar să experimentăm șocul emoțional și să ne întoarcem la ale noastre! Ieri am fost întrebată: „De ce ai postat acest video?"…Răspunsul este cât se poate de firesc: nu pot asista la astfel de scene desprinse din filme de groază, mâncând semințe și aruncându-le pe jos. Trăim într-o lume focusată pe propria persoană, plină de individualism, iar puterea exemplului poate fi cea mai bună armă în lupta cu nepăsarea. Dă dovadă de spirit civic și semnează această petiție! Eu am făcut-o! —> petitieonline.com", a scris Anna pe Instagram.

Cum a reacționat Anna Lesko după imaginile șocante cu băiatul trântit: ”Eu am făcut-o!”

Iar reacțiile au apărut imediat. Și nu au fost deloc puține. "Te pup, Anna.️ Am semnat petiția. Mie mi s-au înfundat urechile când am văzut cum copilul nu s-a mai mișcat și mânuțele îi arătau ca paralizat. Nu am putut să mă uit. Oameni bolnavi, care trebuie să stea acolo unde le este locul", "În primul rând, trebuie închiși pe viață toți cei care au condus România din 1989 încoace, apoi pus la punct sistemul de sănătate și învățământ, adus la nivelul anului 2021 sistemul de protecție ssocial depistată și rezolvată problema care a dus omul în starea de azi, vindecat și eradicat tot ce e "bolnav" în țară și apoi să luăm măsurile necesare asupra celor ce vor încălca legea, dar o lege nouă, sănătoasă, nu bătaia de joc de e acum!!! Zic și eu…", sunt primele comentarii.

”Anormal să semnăm o petiție pentru așa ceva. Ireal. Într-o lume normală așa ceva nu are voie să se întâmple, iar dacă nu primește sentință, e și mai penibil”, ”Ce închisoare??? Acolo se stă bine, stă câțiva ani sau luni și iese…”, ”Era nepotul lui, iar cel de-al 2-lea copil de 7 ani era băiatul lui. S-au certat cei doi copii si el așa a știut să rezolve problema. Nu sunt propetiția asta deoarece până acum au fost maltratați/violați sute de copii și s-a stat bine mersi în fața TV și nu s-a mișcat un deget. Dacă e să fie o petitie care să fie luată în vedere, să se facă una împotriva violenței asupra copiilor la general, unde pedepsele să fie aspre și oferit o educație de minim 11 clase obligatorii. Altfel, trăim într-o Românie fără valoare”, sunt alte comentarii.