Tragedie fără margini! Esmeralda a fost găsită moartă, alături de întreaga familie

Descoperire cutremurătoare în Mexic! Cazul Esmeraldei, o cunoscută vedetă de pe TikTok, a șocat întreaga opinie publică după ce tânăra de 32 de ani a fost găsită moartă alături de soțul ei și cei doi copii minori. Iată ce s-a întâmplat!

Conform presei locale, Esmeralda avea o viață aparent de invidiat, pe care o expunea frecvent pe internet. Influencerița strângea zeci de mii de urmăritori prin postările cu mașini de lux, haine scumpe și vacanțe extravagante. Într-una dintre filmările publicate online, ea chiar a mărturisit că duce o viață luxoasă datorită soțului său.

Esmeralda a fost găsită moartă, alături de întreaga familie

Dispariția familiei a ridicat imediat suspiciuni. După ce nu s-a mai întors acasă, autoritățile au dat startul unei operațiuni ample de căutare. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, polițiștii au reușit să urmărească traseul camionetei în care se aflau Esmeralda, soțul acesteia de 36 de ani și copiii lor, de 13 și 7 ani.

„Locul a fost investigat, iar anchetatorii au găsit mai multe probe care sugerează că familia a fost ucisă acolo. Deși rezultatele medico-legale nu au sosit încă, dovezile ballistice și de sânge confirm aproape sigur că au fost asasinați la acea locație.”, a declarat procurorul Alfonso Gutierrez Santillan.

Cadavrele au fost descoperite într-o camionetă parcată în curtea unui service auto.

Oficialii suspectează faptul că această crimă ar putea avea legătură cu afacerile soțului influenceriței.

La fața locului, autoritățile au găsit mai multe indicii clare că familia ar fi fost ucisă chiar acolo. Doi bărbați care se aflau în incinta service-ului auto au fost reținuți, însă ulterior eliberați din lipsă de probe.

„Investigațiile arată că atacatorii pândiseră ieșirea timp de peste două ore. Nu a fost un atac imediat – au așteptat ca grupul să se deplaseze câțiva metri înainte de a comite răpirea.”, a explicat procurorul Blanca Trujillo, potrivit National World.

