Alex avea doar 22 de ani și a murit într-un accident! Descoperire uluitoare a polițiștilor după ce l-au căutat în baza de date

Tragedie fără margini în Arad! Alex Ieremciuc, un pompier de 22 de ani, a murit într-un accident cumplit de mașină. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-un șanț. Află, în articol, ce descoperire uluitoare au făcut polițiștii după ce l-au căutat în baza de date pe tânăr!

Vineri seară, 29 august 2025, în jurul orei 20:00, un accident cumplit a avut loc pe DJ 682 în Arad. Alex, un tânăr de 22 de ani, a pierdut controlul volanului, iar mașina pe care o conducea s-a răsturnat într-un șanț. Pe scaunul din dreapta se afla o tânără de 19 ani care a scăpat cu răni ușoare. La fața locului, au ajuns imediat și echipajele de salvare, însă nu au mai putut face nimic pentru tânăr. În urma impactului puternic, el a fost proiectat în afara autoturismului.

Ce au descoperit polițiștii despre Alex, tânărul mort în accident

În urma accidentului, oamenii legii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. Astfel, autoritățile au descoperit că tânărul de 22 de ani nu avea permis de conducere.

„În seara de 29 august 2025, în jurul orei 19:45, prin 112, a fost sesizat un accident, pe DJ 682. Din primele cercetări, a reieșit că un autoturism a pierdut direcția de deplasare, într-o curbă în afara localității Neudorf, și s-a răsturnat într-un șanț. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, a fost proiectat în afara autovehiculului, fiind rănit grav. Din nefericire, în ciuda eforturilor echipei medicale, tânărul a decedat. Pasagerul, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale. Verificările polițiștilor au relevat faptul că șoferul nu deținea permis de conducere”, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad.

Alex Ieremciuc a lăsat multă durere în urma sa. Tânărul era pompier în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova și sărea mereu în ajutorul celor aflați la nevoie. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru colegii săi. Aceștia au transmis un mesaj de condoleanțe.

„Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la colegul nostru drag, Alexandru Ieremciuc, pompier voluntar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova. A fost mereu un exemplu de curaj, devotament și altruism, punând viața și timpul său în slujba comunității. Plecarea lui lasă un gol imens în inimile noastre și în familia pompierilor voluntari, dar amintirea sa va rămâne vie prin faptele bune și dăruirea de care a dat dovadă. Drum lin spre lumină, camarade! Odihnește-te în pace, iar noi te vom păstra mereu în gând și în rugăciune. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”, au transmis colegii lui Alex din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova.

