Tragedie în showbiz! Faimosul actor a murit într-un cumplit accident rutier

Actorul brazilian Caio Junqueira a murit miercuri, la Rio de Janeiro, în urma unui accident rutier. Avea 42 de ani şi era cunoscut pentru rolul său din filmul „Trupa de elită”, regizat de Jose Padilha.

Caio Junquiera s-a născut pe 15 noiembrie 1976, la Rio de Janeiro, şi era fiul actorului Fabio Junqueira şi fratele actorului Jonas Torres. După mai multe apariţii în telenovele produse de Rede Globo, el a câştigat a câştigat un premiu naţional în 2004, pentru prestaţia din remake-ul la Sclava Isaura, unde a interpretat rolul aboliţionistului Geraldo.

În 2010, Caio Junquiera a interpretat primul său rol principal într-o telenovelă, Ribeirão do Tempo. Actorul a jucat în 15 lung-metraje între care Zuzu Angel, Abril Despedaçado, Quase Nada sau For All – O Trampolim da Vitória.

Pe 16 ianuarie el a fost protagonistul unui grav accident de maşină, la Aterro do Flamengo, în zona golfului Guanabara, din Rio de Janeiro, şi a murit o săptămână mai târziu la spital, notează rtv.net.

Presa portugheză scrie că în momentul producerii accidentului Caio Junquiera gonea cu 160 km/oră pe o porţiune de drum cu 70 km/oră. Mai mult, se speculează că ar fi fost sub influenţa drogurilor sau a alcoolului. El a pierdut controlul volanului şi s-a izbit violent de un arbore.