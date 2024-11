Traian Băsescu, despre Călin Georgescu: „De ce fuge un candidat din fața unei conferințe de presă?”

Traian Băsescu a exprimat critici vehemente la adresa structurii de securitate națională a României, subliniind un „eșec major” în gestionarea procesului electoral, în special în contextul alegerilor prezidențiale recente. Fostul președinte a acuzat serviciile de securitate că au dat dovadă de o neglijență gravă, subliniind că acestea au „dormit profesionist” în fața unor posibile manipulări și nereguli legate de campania electorală a lui Călin Georgescu.

Cu 2,12 milioane de voturi, reprezentând 22,94% din totalul celor valabil exprimate, Georgescu a surprins scena politică din România. Într-un clasament strâns, a fost urmat de Elena Lasconi (USR) cu 19,18% și Marcel Ciolacu (PSD) cu 19,15%. În spatele acestor cifre se află însă o campanie bine calibrată pe platformele digitale, unde Georgescu a știut să atragă un public divers, de la tineri până la susținători din diaspora.

Ascensiunea acestui candidat, care a reușit să câștige o susținere semnificativă în ciuda lipsei unei campanii publice active și a resurselor financiare, a ridicat semne de întrebare cu privire la sursele de finanțare ale campaniei sale. Georgescu a fost criticat pentru absența totală de la conferințele de presă și pentru refuzul de a răspunde la întrebările esențiale ale jurnaliștilor, ceea ce a stârnit îngrijorări legate de transparența campaniei sale și de posibilele influențe externe sau interne.

„Ce mă revoltă și ce mă face să fiu aproape agresiv legat de subiect. Faptul că acest om nu a vrut să răspundă după declarația de presă. Deci nu se poate să vii în turul doi la prezidențiale, să fii la un pas de șansa de a fi președinte al României, să anunți o declarație de presă și să respingi orice întrebare de la presă. Pentru că întrebările l-ar fi destabilizat, în mod cert, și s-ar fi văzut că nu este cel care știe cum s-a petrecut campania.

Pentru că e greu să intuiești campania unor roboți. Or, noi am votat pentru un robot, nu știu în ce măsură poate fi pusă sub semnul întrebării toată campania sau tot procesul, dar omul acesta trebuie să răspundă în fața legii pentru ce a făcut el. Adică nimic”, a spus Traian Băsescu la Euronews