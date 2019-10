Transformare inimaginabilă a Ralucăi Pastramă. Cum arată acum soția lui Pepe. Imagini realizate ieri

Pepe a purtat un costum negru la care a asortat o pereche de pantofi sport, iar Raluca, dacă întrecut obișnuia să aleagă o rochie sexy, care să îi pună în evidență silueta, de această dată a purtat un costum masculin în aceeaşi nuanţă cu pantofii, care sunt cu talpă joasă.

Raluca și Pepe, căsătoriți de șase ani

Pepe, pe numele din buletin Ionuț Nicolae Pascu, s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă în 2012. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012; fiica lor cea mare se numește Maria. Pe 21 iulie 2014, cei doi soți s-au cununat și religios. Mezina familiei, Rosa Alexandra a venit pe lume în ziua de Florii, pe 5 aprilie 2015. Până să fie cu Raluca, artistul a fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Oana Zăvoranu, de care a divorțat.

“Eram la un concert într-un restaurant pe care îl avea tatăl meu. Înainte să intru pe scenă am văzut-o. Era îmbrăcată în roşu. Am trecut-o în telefon „Raluca Scufiţa Roşie” şi mult timp a rămas aşa la mine în telefon. Cred că şi acum o am… Nu, glumesc, şi-a schimbat numărul. Acum e „Soţia”. M-am uitat în ochii ei când cântam, iar ea a plecat exact când eu cântam. Ca în Cenuşăreasa. Apoi am încercat să fac rost de numărul ei de telefon.

Când am sunat-o mi-a recunoscut vocea. Ea era cuminte. După prima întâlnire a rămas că o să fim prieteni foarte buni. A ieşit cu mine cu condiţia să îşi plătească ea cafeaua. Si i-am zis „Dacă tot o plăteşti pe a ta, plăteşte-o şi pe-a mea, ca să pot să plătesc eu data viitoare”, a povestit Pepe, potrivit viva.ro.