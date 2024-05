Transformare ireală! Cum arată acum și ce s-a ales de „Abramburici”, la 23 de ani după Abracadabra

Nu te-ai fi așteptat niciodată la asta! Cum arată și ce s-a ales de „Abramburici”, la 23 de ani după Abracadabra? Geo Morcov a avut parte de o transformare ireală. Iată cum arată acum unul dintre actorii care a adus zâmbetul pe buzele copiilor din toată țara la începutul anilor 90!

Abracadabra și-a făcut debutul pe micile ecrane pe data de 10 martie 1991, la TVR. În anul 1996, emisiunea pentru copii a fost mutată pe PRO TV, acolo unde a fost difuzată până în 2001. Timp de zece ani, acest show a adus zâmbetul pe buzele a mii de copii.

Acum, după 23 de ani de la încheierea proiectului, actorii au crescut și au trecut prin transformări ireală. Iată cum arată acum și ce s-a ales de „Abramburici”!

Citește și: DANA ROGOZ RUPE TĂCEREA DESPRE COPILĂRIA EI, MARCATĂ DE ABRACADABRA! CE ERA OBLIGATĂ SĂ FACĂ PENTRU A-ȘI AJUTA FAMILIA CU BANI. „DACĂ SE ÎNTÂMPLA SĂ SCAP…”

In copilarie ne incantau cu scenetele, melodiile si glumele lor fiecare sfarsit de saptamana, dar acum actorii din emisiunea Abracadabra sunt oameni in toata firea.

Geo Morcov, cunoscut și sub numele de „Abramburici”, avut parte de o transformare spectaculoasă. În prezent, după 23 de ani de la încheierea proiectului Abracadabra, acesta se ocupa de dublaj la desene animate. Colegul Abramburicăi a decis să se retragă din fața micilor ecrane, alegând să depună munca din spatele acestora.

„Imi aduc aminte cu placere de perioada Abracadabra, mai ales ca a fost cea mai fericita etapa din viata mea. Am fost norocos ca am fost in echipa lui Marian Ralea, alaturi de care nu numai ca am invatat lucuri minunate, dar am vazut locuri, am intalnit oameni, pe care putini copii de varsta mea aveau sansa sa le cunoasca. Acum fac dublaj pentru desene animate si uneori regie, nu mai vreau sa stau in lumina reflectoarelor, ci undeva in umbra”, a mărturisit Geo, în trecut pentru CANACAN.ro.