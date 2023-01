Transformare radicală! Cum arată acum femeia care cântărea 272 de kilograme. A surprins pe toată lumea 

Cei care se confruntă cu kilogramele în plus și se plâng că nu pot scăpa de ele trebuie să arunce o privire spre evoluția incredibilă a lui Dottie Perkins. Femeia s-a luptat ani de zile cu problemele legate de greutate și chiar a ajuns să cântărească peste 272 de kilograme. Aceasta a luat decizia de a face o schimbare radicală și a și reușit. Cum artă acum femeia?

Dottie Perkins s-a confruntat mult timp cu probleme de greutate. La numai 18 ani, aceasta ajunsese să cântărească deja 133 de kilograme. Femeia spune că nu a primit afecțiune și atenție din partea familiei sale și s-a refugiat în mâncare. Tot mâncarea i-a fost alinare și atunci când fiul său a decedat. Băiatul fusese diagnosticat cu paralizie cerebrală și scolioză, iar la vârsta de 13 ani s-a stins din viață. Toate acestea au făcut-o să nu mai țină cont de nimic.

„M-a durut foarte mult, iar mâncarea este cea care m-a alinat. La un moment dat, mă îngrășam cu câteva kilograme în fiecare săptămână. Până la 18 ani, aveam peste 133 de kilograme. Îmi amintesc că am mâncat și am mâncat și am mâncat atât de mult. Și, pur și simplu, nu m-am putut opri niciodată”, a spus Dottie Perkins.

Și-a schimbat radical viața

După ce a ajuns să cântărească peste 272 de kilograme, Dottie Perkins a decis că este momentul să facă o schimbare. Aceasta a participat la o emisiune TV de lifestyle, unde concurenții trebuiau să urmeze un plan riguros de slăbit, dar și o intervenție chirurgicală. Dottie Perkins a reușit să ducă totul până la capăt și a avut o transformare spectaculoasă.

Femeia a reușit să dea jos peste 133 de kilograme. Este foarte mândră de reușita sa și acum privește altfel viața. Chiar dacă emisiunea la care a participat a ajutat-o în întreg procesul, femeia a dat în judecată compania. Aceasta a acuzat faptul că a experimentat probleme emoționale în timpul filmărilor.

