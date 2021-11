Transformare surprinzătoare! Cum a reușit Axinte de la „Vacanța Mare” să dea jos 11 kilograme în 16 zile. „O cură chiar drastică, cu sare amară…”

Florin Petrescu sau Axinte de la „Vacanța Mare”, așa cum este cunoscut de toată lumea, a reușit să topească kilogramele în plus. Acesta a urmat o dietă strict și în numai 16 a dat jos 11 kilograme. Cum arată acum Axinte?

Toate lumea îl cunoaște pe Axinte de la „Vacanța Mare”, personajul interpretate de Florin Petrescu a devenit cunoscut publicului în urmă cu câțiva ani și a rămas drept simbol. Acum, actorul a decis că este timpul pentru o transformare și s-a pus pe slăbit. A urmat o dietă strictă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. (CITEȘTE ȘI: AXINTE, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE SUSPENDARE, ÎNTR-UN DOSAR ÎN CARE A FOST ACUZAT DE ȘANTAJ. VA FACE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII.)

Florin Petrescu a reușit să slăbească în doar 16 zile 11 kilograme și nu are de gând să se oprească aici. De la 104 kilograme, actorul cântărește 93 de kilograme, iar acest lucru i se datorează unei diete pe care a „furat-o” de la soțului Mariei Dragomiroiu. Bebe Mihu a slăbit și el spectaculos prin aceeași metodă.

Acum, după ce a ajuns la 93 de kilograme, Florin Petrescu nu are de gând să se oprească. Acesta își dorește să mai scape de încă 8 kilograme și este determinat să ajungă la rezultatul dorit.

Ce dietă a urmat Axinte de la „Vacanța Mare”

Pentru a reuși să scape de câteva kilograme în plus, Florin Petrescu a ținut o dietă strictă, pe care a completat-o cu mișcare. Acesta și-a făcut un set de analize în Germania și a primit un program alimentar care să îi regla metabolismul.

„Am slăbit 11 kilograme, aveam 104 și am 93 acum, în 16 zile. În primele două zile e o cură chiar drastică, cu sare amară, mănânci numai legume, cu cartofi…

Am trimis analizele în Germania, după o lună vin analizele și în funcție de analize ai un meniu care îți reglează metabolismul. Am ținut strict. Am acidul uric ridicat. Nu mi-a fost greu. Soacra mea mi-a făcut de mâncare. Trebuie să faci 5.000 de pași pe zi. Fac și mișcare”, a declarat Florin Petrescu, la Antena Stars.