Transformare uluitoare! Cum arăta Andreea Antonescu pe vremea când nu avea nicio operație estetică și cânta în trupa Andre

Transformările prin care a trecut Andreea Antonescu sunt mai mult ca vizibile. Fosta membră a trupei Andre a pornit de jos, iar pe vremea când era în plină glorie alături de colaga ei, operațiile estetice erau ultimul lucru la care se gândea. Erau tinere și neliniștite, iar muzica lor era mai presus de orice truc al frumuseții. Iată cum arăta Andreea Antonescu pe vremea când cânta în trupa Andre și nu avea nicio operație estetică. Imagini senzaționale!

În anul 1999, pe piața muzicii românești și-a făcut apariția o trupă de fete, care avea să devină celebră și să schimbe generații întregi. Este vorba despre formația Andre, alcătuită din Andreea Antonescu și Andreea Bălan.

Sunt peste 20 de ani de când trupa Andre făcea ravagii în concertele de pe scenele din România, lansau hit după hit și doborau recorduri pe bandă rulantă. Timpul nu iartă pe nimeni, iar dacă la 15 și 17 ani singura grijă era culoarea rujului de pe buze, ei bine vremurile în care puștoaica Andreea Antonescu nu avea nicio operație estetică au apus.

Andrea Antonescu a ajuns la 39 de ani, este mămică și recunoaște că a vizitat cabinetul medicului estetician, însă doar pentru mici retușuri

Andreea Antonescu, criticată pentru operațiile estetice

Făcând o scurtă analiză se poate observa cu ochiul liber faptul că Andreea Antonescu a investit ceva bănuți în înjectarea buzelor, dar și în bustul generos cu care se mândește încă din adolescență. Schimbările nu au rămas neobservat de ochii vigilenți ai medicului estetician Adina Alberts, care a făcut în trecut o analiză a transformărilor prin care a trecut Andreea Antonescu:

”Este puţin forţat felul în care decide să se afişeze public, combină nişte nuanţe de păr care nu îi stau în mod obligatoriu bine. Sânii sunt un pic prea mari, poate că buzele sunt, iarăşi, exagerat lucrate. Andreea ar trebui să acorde mai multă atenţie alegerilor pe care le face. Poate uneori este influenţată de diverşi specialişti, dar cred că opinia ei este primordială. Revenind la intervenţiile chirurgicale,Andreea nu are multe intervenţii şi nici nu are nevoie. Doar buzele sunt lucrate şi are nişte implanturi mamare.

Doar pentru că îţi pui implanturi mamare nu înseamnă că trebuie să ai un decolteu până la buric. Ai făcut o investiţie, dar nu trebuie să o vadă toată lumea! Să fim mai temperate, bărbaţii pot să ghicească ce există pe sub îmbrăcăminte, nu trebuie să arătăm chiar tot”, au fost comentariile făcute de căte Adina Alberts.

