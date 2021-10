Andreea Antonescu, la momentul adevărului. Cine a fost cel mai bun la pat bărbat din viața ei. “El câștigă!” + Cine a căutat-o după ce a pozat în Playboy

Andreea Antonescu a recunoscut, în cel mai recent interviu, că Traian Spak, alături de care are o fetiță, a fost cel mai bun la pat bărbat din viața ei. Totodată, artista a povestit și cum i s-a schimbat viața, imediat după ce a pozat în Playboy.

Andreea Antonescu a fost întotdeauna lipsită de inhibiții, oferind întotdeauna răspunsuri pe măsură chiar și la cele mai incomode întrebări. Invitată în emisiunea lui Marius Manole, de pe YouTube, artista a fost rugată să dezvăluie care dintre partenerii ei a fost cel mai bun în dormitor. Fără să stea pe gânduri, fosta componentă a trupei Andre a rostit numele lui Traian Spak.

“Având în vedere că am stat 14 ani cu Traian, el câștigă. Cu Iustin Paraschiv am fost doar cinci ani”, a răspuns Andreea Antonescu.

Cum a ajuns să pozeze în Playboy

În continuare, artista a povestit și cum a ajuns să pozeze pentru Playboy. Prima oară a fost contactat tatăl ei. La momentul respectiv, Andreea avea doar 17 ani. Inițial a ezitat, dar, cu trecerea timpului, s-a hotărât și a acceptat oferta. S-a interesat câți bani a cerut Loredana Groza și a cerut triplu.

Părțile au bătut palma, iar Andreea Antonescu a pozat dezbrăcată în 2002, contra unei sume care echivala, la momentul respectiv, cât două apartamente în Capitală. Ulterior, fratele ei a rupt orice legătura cu artista, revoltat că în scara blocului unde a coplilărit erau lipite pe pereți poze cu sora lui dezbrăcată.

“Frate-miu mi-a zis: până aici a fost. Spera într-o zi să mă mărit și să nu mai am numele ăsta. Încăpățânată cum sunt, mi-am păstrat numele chiar dacă m-am măritat”, a declarat cântăreața.

Andreea Antonescu, căutată de fotbaliști

După apariția în Playboy, Andreea Antonescu a dezvăluit că a fost contactată de mai mulți fotbaliști, pe care i-a refuzat din start.

“Au început telefoanele de la fotbaliști. S-au terminat repede. Au fost diferențe de cultură, diferențe de înălțime. O copertă m-a făcut de la copil femeie. Mă întrebam, oare ce am făcut? Dar am rămas cea mai bine plătită, eu la 1,57, 42 de kilograme. Tot eu am rămas cea mai bine plătită. Mulțumesc lui Dumnezeu am rămas în istorie pentru chestia asta”, a mai precizat artista.