Transformare uluitoare! Cum arăta Claudia Florescu, de la Insula Iubirii, la 18 ani

Insula iubirii, sezonul 7, scoate la iveală poveștile de viață surprinzătoare ale concurenților. În prim plan a fost și Claudia Florescu, iubita lui Bogdan Cîrlan. Dacă acum a reușit să impresioneze cu trupul ei fără cusur, puțini știu cum arăta, de fapt, bruneta pe vremea când avea 18-20 de ani. Internauții au rămas șocați.

Claudia Florescu a reușit să se remarce încă din primele minute de difuzare ale show-ului Insula iubirii. Pe lângă personalitate puternică pe care a afișat-o, iubita lui Bogdan Cîrlan este antrenoare de fitness, iar trupul ei a atras atenția ispitelor, dar și a telespectatorilor. Transformarea Claudiei a fost pe măsura eforturilor, iar rezultatele sunt evidente, însă, acum mulți ani, concurența de la Insula iubirii era cu totul altă persoană.

Claudia Florescu de la Insula iubirii, greu de recunoscut

Sinceră și dezinvoltă, Claudia Florescu a venit la Insula iubirii pentru a-și testa relația cu Bogdan Cîrlan. În numele iubirii, concurenta a ieșit din zona de confort, s-a mutat din Italia în România, iar participarea în show-ul de la Antena 1 a fost o modalitate prin care încercat să descopere dacă schimbarea din viața ei a meritat efortul.

„Vreau să văd dacă este obișnuință sau este dragoste adevărată din partea amândurora! Am să descopăr și parte din el pe care eu nu o știam. Sunt foarte tensionată. Am mari palpitații. El pentru mine înseamnă totul. Este bărbatul cu care pot să întemeiez o familie. Vrem să facem un copil, să ne căsătorim. Sper să ieșim exact așa cum am venit: împreună, dar mult mai uniți!”, a mărturisit Claudia la Insula iubirii.

Claudia Florescu a reușit să câștige inimile telespectatorilor și, drept răsplată, bruneta a devenit tot mai activă pe rețelele de socializare, acolo unde se lasă „descoperită” în fața curioșilor. La cererea publicului, bruneta nu s-a rușinat cu trecutul ei, motiv pentru care le-a făcut pe plac internauților. Aceștia i-au cerut să publice câteva fotografii cu ea de când avea 18-20 de ani. Zis și făcut. Într-o sesiune Q&A (n.r. întrebări și răspunsuri), iubita lui Bogdan a scos din ”sertarul cu amintiri” imagini de pe vremea când era o puștoaică.

Diferența este de la cer la pământ. Fără niciun tatuaj, nu la fel de sculptată, cu parul scurt, însă cu un vis măreț: cel de a se transforma în cea mai bună versiune a ei. Concurenta le-a spus fanilor că procesul de transformare a început încă de când avea 9 ani, însă, sport de performanță a început să practice în urmă cu 5 ani.

