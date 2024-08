Trauma lui Alain Delon. Mama l-a lăsat la casa de copii

Trauma lui Alain Delon. Mulți nu știau acest lucru despre unul dintre cei mai frumoși actori ai cinematografiei mondiale. Actorul în vârstă de 88 de ani, care s-a stins din viață duminică, 18 august 2024, a avut o copilărie marcată de traume. Mama sa l-a abandonat la casa de copii.

Alain Delon, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei franceze, a fost cunoscut pentru farmecul său inegalabil și prezența magnetică pe ecran. Născut pe 8 noiembrie 1935, Delon a devenit rapid un simbol al masculinității și al eleganței, cucerind publicul cu roluri memorabile în filme precum „Le Samouraï” și „Plein Soleil.”

Marele actor a avut o copilărie tumultuoasă, fiind plasat de mama sa pentru o perioadă într-o casă de copii. Ca tânăr soldat, a luptat pentru menținerea Indochinei sub control francez, dar a fost ulterior concediat fără onoare pentru furt.

Alain Delon s-a stins din viață la 88 de ani

Deși a stârnit sentimente mixte, istoricul de film Jean-Michel Frodon a afirmat că niciun alt actor francez din ultimele cinci decenii nu a avut aceeași prezență pe ecran. De asemenea, Vincent Lindon, actorul francez care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Cannes în 2015, a descris aspectul lui Delon ca fiind „hipnotizant.”

„Poți să te uiți ore în șir la fotografii cu el”, a declarat Vincent Lindon, pentru AFP.

Deși nu a reușit să facă tranziția la Hollywood, a rămas o figură legendară în Europa și Asia, unde popularitatea sa a continuat să crească. Pe lângă cariera sa cinematografică, Delon a fost și un om de afaceri de succes, asociat cu un brand de parfumuri care îi poartă numele. După o viață plină de realizări artistice și controverse, Alain Delon a decedat la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă un moștenire culturală de necontestat.

„Alain Fabien, Anouchka, Anthony, precum și (câinele său) Loubo, sunt profund întristați să anunțe decesul tatălui lor. El a murit în pace în casa sa din Douchy, înconjurat de cei trei copii ai săi și de familia sa”, au transmis copii marelui actor.

Alain Delon nu și-a dorit niciodată să devină actor

Într-o carte-elogiu lansată în mai 2024, Alain Delon a mărturisit că nu își dorea să devină actor, singurul motiv pentru care a continuat în această industrie fiind femeile din viața sa.

„Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei”, a declarat Alain Delon.

Totodată, marele actor a mai dezvăluit că „dacă există un lucru de care sunt mândru, acesta este cariera mea”, care „nu ar fi existat fără colaborările cu marii cineaști care m-au format și rafinat”.

