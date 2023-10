Tribunalul București, decizie de ultimă oră în cazul Mirunei Pascu! Ce se întâmplă în aceste momente cu mama lui Vlad, șoferul care a produs tragedia de la 2 Mai

Tribunalul București a luat o decizie de ultimă oră în cazul Mirunei Pascu. Mama lui Vlad, șoferul care a produs tragedia de la 2 Mai, a fost eliberată din arest. Pe numele ei a fost dispusă o altă măsură, potrivit minutei Tribunalului. Detaliile se află mai jos, în articol.

În cursul zilei de luni, 9 octombrie 2023, Tribunalul București a luat o nouă decizie în cazul Mirunei Pascu. Mama lui Vlad, șoferul care a provocat o reală tragedie în stațiunea 2 Mai, a scăpat de arestul preventiv. Aceasta va fi cercetată sub control judiciar. Măsura nu este definitivă, potrivit surselor judiciare. Conform minutei ședinței de azi, de la Tribunalul București, se „dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei, cu privire la inculpată”. Mama lui Vlad Pascu fusese arestată preventiv, după ce a încercat să influențeze martorii din dosar.

Decizie luată în cazul Mirunei Pascu: arestul preventiv este înlocuit cu măsura controlului judiciar

„În baza art. 348 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 6 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv luată faţă de inculpata PASCU MIRUNA. În temeiul art. 242 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 215 C.pr.pen. dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei, cu privire la inculpata PASCU MIRUNA”, se arată în minută.

Obligațiile care îi revin mamei lui Vlad Pascu, pe durata controlului judiciar

De asemenea, mama lui Vlad Pascu trebuie să respecte condițiile impuse de lege. Are obligația de a se prezenta la instanța de judecată atunci când este chemată. De asemenea, să informeze organul judiciar, dacă își schimbă locuința. Miruna Pascu are obligația de a se prezenta la organul de supraveghere, așa cum se arată în programul întocmit de oamenii legii.

„În temeiul art. 215 alin. 1 C.pr.pen. impune inculpatei să respecte pe durata măsurii preventive următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de supraveghere, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată”, sunt obligațiile pe care trebuie să le respecte.

Contactul cu fiul, soțul și martorii este complet interzis

Tot legea arată că inculpata, și anume Miruna Pascu, nu are voie să plece din țară. Acest aspect poate fi valabil doar cu încunviințarea prealabilă a instanței. De asemenea, nu are voie să comunice, sub nicio formă, direct sau indirect, cu fiul și soțul, și nici cu martorii din dosar. Pe durata controlului judiciar, toate obligațiile trebuie să fie respectate. În caz contrar, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită fie cu măsura arestării preventive, fie cu cea a arestului la domiciliu.

„În temeiul art. 215 alin. 2 C.pr.pen. impune inculpatei ca pe durata măsurii preventive a controlului judiciar să respecte următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească raza teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanței de judecată;

b) să nu comunice direct sau indirect cu inculpații P.M.V. și Pascu Claudiu Mihail, persoana vătămată L.R.I. și cu martorii, astfel cum sunt indicați în cuprinsul actului de sesizare.

În temeiul art. 215 alin. 3 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În temeiul art. 215 alin. 4 C.pr.pen. desemnează organul de poliţie în raza căruia locuiește în fapt inculpata, în vederea supravegherii respectării de către acesta a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar.

Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei PASCU MIRUNA, la rămânerea definitivă a prezentei, dacă nu este arestată în altă cauză. În baza art. 348 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 6 C.proc.pen constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul PASCU CLAUDIU MIHAIL.

În baza art. 207 alin. 4 C.pr.pen., menţine măsura controlului judiciar față de inculpatul PASCU CLAUDIU MIHAIL, până la o nouă verificare a măsurii preventive, dar nu mai târziu de 60 de zile. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 09.10.2023”, se arată în minuta instanței.

Vlad Pascu a provocat un accident mortal în stațiunea 2 Mai, pe 19 august – 2 tineri au murit

Sâmbătă, 19 august 2023, Vlad Pascu a provocat un accident mortal, în stațiunea 2 Mai. Tânărul, aflat la volanul unui Mercedes de colecție, s-a izbit de un grup de tineri care se îndreptau spre cazare, în zorii zilei. Doi dintre aceștia, Sebi și Roberta, au murit pe loc. Alți trei tineri au fost răniți. Tânărul de 19 ani a fugit de la locul accidentului și a fost prins de polițiști în stațiunea Vama Veche. Se afla sub influența substanțelor interzise.

