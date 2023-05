Trișoarea de la Chefi la cuțite, prinsă de Gina Pistol în timp ce încălca regulile: „E obraznică pentru că nu ține cont de ce i se spune”

Luni, 29 mai 2023, a avut loc o nouă ediție Chefi la cuțite, competiție ce s-a lăsat cu scântei. Amalia Mihart este cea care a intrat în vizorul celor trei jurați, iar Gina Pistol a fost cea care a prins-o în timp ce încălca regulile show-ului culinar.

Rândurile se strâng în ccompetiția Chefi la cuțite, iar lupta pentru marea finală devine tot mai tensionată. Așa s-a întâmplat și cu o seară înainte, luni, 29 mai, atunci când, presată de scurgerea minutelor, Amalia Mihart, una din concurenele aflate în echipa lui Cătălin Scărlătescu, a încălcat regulile show-ului.

Gina Pistol a prins-o pe Amalia Mihart în timp ce trișa

Cea care i-a atras atenția a fost prezentatoarea emisiunii, Gina Pistol. Concurenta Amalia a încălcat, se pare, în mai multe rânduri, regulamentul. După proba individuală eliminatorie de luni seară, la momentul jurizării, soția lui Smiley i-a readus aminte și a pus accent pe faptul că toți concurenții sunt filmați. Gina i-a spus concurentei că a văzut fiecare pas pe care l-a făcut, dar, în special, știe că a continuat să completeze plating-ul farfuriei după ce proba s-a încheiat. Amalia a negat, moment în care Gina i-a transmis că este inutil să mintă, mai ales că a avertizat-o încă din timpul probei.

”Nici nu mai știu câte puncte să îți scad. Am venit și v-am zis că vă descalific. Tot timpul sunteți filmați. Este și ceasul pe ecran. Știm exact ce ai făcut, cum ai dansat pe lângă farfuria aia, cum ai mai pus ceva. Ai pus lămâie. Vezi că există o cameră video și sus, în tavan. Am văzut ce faci, am văzut cum ai făcut. Pentru tine nu contează niciodată cronometrul”, a declarat Gina Pistol, luni seară, la Chefi la Cuțite.

La fel de supărat pe atitudinea elevei sale a fost și Cătălin Scărlătescu, dar și chef Florin Dumitrescu care a declarat: „Amalia este o persoană foarte răsfățată, dar acum a trecut la alt nivel. A devenit obraznică pentru că nu ține cont de nimic din ce i se spune”.

Nu este prima dată când Amalia este trasă la răspundere. În urmă cu o săptămână, concurența din echipa lui Scărlătescu a stârnit un val de reacții negative după ce a depășit timpul alocat pentru gătit, dar și după ce a aranjat cu mâna pastele în farfurie.

