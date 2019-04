Tristan Tate vrea să devină tătic: ”Este datoria mea, ca bărbat, să am copii, mai ales băieţi”

Tristan Tate vrea să devină tătic! Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu este hotărât ca în următorii cinci ani să aibă copii.

După despărțirea de Bianca Drăgușanu, Tristan Tate a fost văzut în compania multor domnișoare sexy din showbiz-ul românesc. Însă… niciuna nu i-a ajuns englezului la suflet. Totuși, Tristan Tate nu și-a pierdut speranța și crede că va găsi femeia potrivită cu care să aibă copii. (VEZI ȘI: CUM A RĂSPUNS FOSTUL IUBIT AL BIANCĂI DRĂGUȘANU LA ÎNTREBAREA: „DE CE LOCUIEȘTI ÎN ROMÂNIA, TRISTAN TATE?”)

„Cred foarte tare că este datoria mea, ca bărbat, să am copii, mai ales băieţi. Tatăl meu a fost ultimul bărbat cu numele de familie ,,Tate”. El ne-a avut pe mine şi pe fratele meu, aşa că şi-a făcut treaba şi era de două ori mai Casanova, decât voi fi eu vreodată. Aşa că simt că este datoria mea să am băieţi, într-un fel sau altul. Nu ştiu dacă voi fi căsătorit sau dacă va fi doar o fată cu care voi avea o relaţie, dar simt că am datoria de a avea copii, am 30 de ani, aşa că în urmatorii 5 ani ar fi potrivit să am copii. Nu am planuri serioase în prezent, dar sunt sigur că voi avea copii, într-un fel sau altul. Sunt genul de tip care obţine tot ce îşi propune aşa că dacă mi-am propus să am copii, se va întâmpla”, a declarat Tristan Tate la Antena Stars.

Tristan Tate și fratele său au plecat de jos

Frații Tate au reușit să strângă o adevărată avere. Se mândresc cu mașini și case care valorează sute de mii de euro, iar în conturile celor doi enghezi se găsesc sume fabuloase. Cu toate acestea, Andrew și Tristan Tate s-au născut într-o familie săracă din Anglia. (CITEȘTE ȘI: TRISTAN TATE ȘI FRATELE LUI, ANDREW, BĂTUȚI DE UN GRUP DE MOLDOVENI: “A FOST O LUPTĂ PE CARE NU O PUTEAM CÂŞTIGA“)

”Când eram foarte săraci am învățat care erau prietenii adevărați. Acum, când suntem milionari, toți vor să fie prieteni cu noi pentru că majoritatea oamenilor vor ceva de la noi. Mi-am pierdut tatăl acum doi ani, iar tot ceea ce avem se datorează lui pe o parte, pentru că era un tip foarte inteligent și ne-a insuflat puțin din inteligența lui. Dacă nu era kickboxing-ul nu aveam nimic, părinții noștri nu au fost bogați, trăiam într-o zonă săracă din Anglia. Eu și fratele meu suntem o echipă solidă, tot ce am făcut de la kickboxing sau la orice altă afacere, am făcut împreună”, declara, în urmă cu câteva luni Tristan Tate.