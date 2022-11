Trucul care te ajută să slăbești 10 kilograme în 30 de zile. Nu trebuie să depui efort fizic

Uneori, lupta cu kilogramele în plus poate fi o experiență grea, motiv pentru care persoanele care doresc să scape de surplusul de grăsime pot apela la anumite trucuri care nu le vor afecta sănătatea. Dacă ți-ai propus să slăbești până la 10 kilograme în 30 de zile, însă fără să depui un efort fizic considerabil, atunci află că există speranță. Trebuie să introduci lămâia în alimentația ta. Iată detaliile mai jos, în articol.

Dacă ți-ai pus în gând să scapi de kilogramele în plus, însă nu dorești sau nu ai timp să depui mai mult efort fizic, atunci află că există un truc la care ai putea apela. Evident, trebuie să iei în considerare și faptul că o dietă echilibrată și efectuarea unor exerciții fizice zilnice ar putea oferi rezultate mult mai bune. Însă, dacă vrei să slăbești până la 10 kilograme în 30 de zile, trebuie să introduci în alimentație lămâia.

Vezi și DIETA ROȘIE DE NOIEMBRIE | ALIMENTUL CARE TE AJUTĂ SĂ DAI JOS 5 KILOGRAME ÎN 7 ZILE

Vezi și DIETA CU 5 ALIMENTE | MĂNÂNCĂ-LE DIMINEAȚA, LA PRÂNZ ȘI SEARA ȘI VEI SLĂBI ÎN TIMP RECORD

Lămâia te va ajuta să slăbești

Lămâia poate fi consumată fie normal, fie preparată sub formă de băutură. Organismul tău se va curăța, îți va oferi vitamina C și este un remediu natural pentru bacterii. În plus, ajută la o bună detoxifiere a organismului.

Dacă vrei să o consumi sub formă de băutură, atunci vei avea nevoie de cinci lămâi și doi litri de apă. Lămâile se taie pe jumătate, se curăță de coajă și se pun la fiert. După ce apa începe să clocotească, se poate opri focul. Apoi, vasul respectiv se acoperă și se lasă la infuzat. Băutura poate fi pusă în frigider, după ce se răcește.

Este recomandat să consumi câte 500 mililitri în fiecare dimineață, timp de 30 de zile. După ce consumi băutura respectivă, timp de două ore nu poți mânca sau consuma altceva. Apoi, după ce s-au scurs cele două ore, poți servi orice. Evident, este recomandat să nu faci vreun exces!

Sursă foto: Pixabay