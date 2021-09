Trupa Holograf a rămas fără cântări. Dan Bittman a dezvăluit motivul pentru care s-a ajuns în această situație: ”Cred că oamenilor le e frică de mine”

Pandemia de coronavirus i-a afectat grav pe artiștii din showbiz. Trupa Holograf era cândva una dintre cele mai căutate și apreciate, însă acum nu mai are cântpri.

Trupa Holograf este ascultată de generații întregi, indiferent de vârstă. Trupa a fost înființată în anul 1978, fiind una dintre primele trupe rock românești ale perioadei și a demonstrat pe parcursul anilor că prin muncă și ambiție pot câștiga un loc special în inimile publicului.

Pandemia însă a afectat grav trupa. Cândva, tariful celor de la Holograf depășea 10.000 de euro pe show, dar acum nu mai sunt chemați la evenimente. De-a lungul timpului, Dan Bittman a stârnit un val de controverse cu declarațiile făcute în ceea ce privește pandemia de coronavirus. (VEZI ȘI: CUM L-AM SURPRINS PE DAN BITTMAN ÎN TOIUL NOPȚII, ÎN HERĂSTRĂU. “ȘI BĂIEȚII PLÂNG CÂTEODATĂ, NU-I AȘA?“)

Nu de puține ori, artistul s-a arătat destul de nemulțumit de felul în care a evoluat criza epidemiologică și modalitatea autorităților de a gestiona situația. În opinia lui Dan Bittman, oamenii nu vor să mai cheme trupa Holograf la evenimente și din cauza atitudinii controversate a artistului. Colac pespe pupăză, nici măcar la radio nu se mai difuzează piesele trupei.

”Din păcate, cu Holograf nu am cântări. Cred că oamenilor le e frică de mine, că sunt conspiraționistul, dușmanul numărul unu al României. Multe radiouri ne-au cam scos de când am păreri și a ajuns politica și în muzică. De exemplu, cred că Europa FM nu ne mai difuzează, nu știu dacă mai avem vreun cântec în playlist-ul lor. Și nu vreau să polemizez dar îmi place adevărul și am gura spurcată și de aia și spun.

Mai ales că Europa FM, cu ghilimele de rigoare, ne e datoare cu începuturile. Dar e politica postului și eu respect politica oricărui post.. Pe mine mă amuză chestia asta, deși e trist, dar mă amuză cum a ajuns să se schimbe lumea într-un timp foarte scurt. foarte scurt. Și cum, din păcate, politica influențează și muzica”, a mărturisit Dan Bittman pentru impact.ro.

Dan Bittman: ”Pandemia era știută de acum 10 ani”

Dan Bittman susține, cu tărie, că virusul a fost creat la indicațiile lui Bill Gates, fondatorul Microsoft. Artistul a vorbit și despre imunologul american Anthony Fauci, unul dintre cei care au luptat cu pandemia, încă de la debutul ei. (CITEȘTE ȘI: DAN BITTMAN NU CREDE ÎN CORONAVIRUS, DAR POARTĂ MASCĂ. CUM L-AM FILMAT PE LIDERUL HOLOGRAF DUPĂ CE A SPUS: “SĂ DEA DUMNEZEU SĂ MOR ȘI EU DE COVID”)

”Totul are legătură cu totul. Pandemia era știută de acum 10 ani. Noi acum vedem reportaje, filme de atunci. Eu cred că Fauci are nevoie de a treia (doză- n.red.). I-o fac eu cu mâna mea. Îl ai pe Fauci, un idiot, care spune ceva și toată lumea este de acord. Am înțeles că au descoperit și de unde ia banii. Zeci, sute de milioane. Și toată lumea este liniștită”, a mai spus Dan Bittman.